Пиян и без книжка: Тежка катастрофа край Севлиево отне човешки живот

Неправоспособен водач с 2,74 промила алкохол в кръвта предизвика тежка катастрофа на пътя между село Богатово и град Севлиево. В резултат на инцидента е загинал 49-годишен мъж, пътувал на задната седалка на автомобила.

Произшествието е станало на 21 декември около 20:45 часа. По данни на МВР 32-годишният водач е направил опит за изпреварване, загубил е контрол над колата и се е ударил в дърво.

Шофьорът е настанен за лечение в МБАЛ Д-р Стойчо Христов, като състоянието му е стабилно и няма опасност за живота. Две жени на 32 и 35 години, които също са пътували в автомобила, са прегледани от медицински екип и освободени без сериозни наранявания.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Габрово.