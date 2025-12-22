Планиран ремонт спря временно Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ е временно изведен от експлоатация заради планиран ремонт, след като е установен дефект в защитното устройство на турбината, съобщават от АЕЦ Козлодуй.

От централата уточняват, че не е регистрирано отделяне на замърсяващи вещества в околната среда. Преди повторния монтаж оборудването ще премине тестове, извършвани от две независими научни организации, посочва Нова тв.

След приключване на проверките Шести блок ще бъде включен отново в енергийната система на страната.

Пети блок на централата продължава да работи нормално.