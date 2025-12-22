По искане на „Възраждане“: КС образува ново дело за референдума за еврото

Днес, 22 декември 2025 г., Конституционният съд на Република България образува конституционно дело №21/2025 г. по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание.

- Реклама -

Делото е за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание на Република България, с което парламентът не прие решение за отхвърляне на предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос:

„Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“

Предложението за референдум беше внесено от президента Румен Радев на 12 май 2025 г., а парламентарното гласуване по темата се проведе на 3 декември 2025 г. Решението е обнародвано в Държавен вестник, бр. 104/2025 г.

За докладчик по делото е определен съдия Атанас Семов, съобщиха от пресцентъра на Конституционния съд.