      понеделник, 22.12.25
          По искане на „Възраждане": КС образува ново дело за референдума за еврото

          Снимка: Александра Маркарян / offnews.bg
          Днес, 22 декември 2025 г., Конституционният съд на Република България образува конституционно дело №21/2025 г. по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание.

          Делото е за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание на Република България, с което парламентът не прие решение за отхвърляне на предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос:

          „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“

          Предложението за референдум беше внесено от президента Румен Радев на 12 май 2025 г., а парламентарното гласуване по темата се проведе на 3 декември 2025 г. Решението е обнародвано в Държавен вестник, бр. 104/2025 г.

          За докладчик по делото е определен съдия Атанас Семов, съобщиха от пресцентъра на Конституционния съд.

