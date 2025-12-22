Почина актьорът Джеймс Рансън, познат от „The Wire“, на 46 години

Американският актьор Джеймс Финли Рансън III, известен с ролята си на Зиги Соботка в телевизионния сериал The Wire, е починал в САЩ на 46-годишна възраст, съобщи TMZ.

Според информацията полицията в Лос Анджелис е посетила дом в петък, 19 декември, като служителите са подали протокол за смъртта, без да открият признаци на насилствена смърт. От Службата на медицинските експерти на окръг Лос Анджелис потвърдиха, че смъртта на Рансън е настъпила на същата дата. По първоначална информация се смята, че актьорът се е самоубил.

Джеймс Рансън е най-известен с ролята си на Зиги Соботка в „The Wire“ (2002–2008). Той изпълнява и образа на Еди Каспбрак във филма It Chapter Two (2019), както и участва в редица други кино- и телевизионни продукции.