Почина Георги Йорданов – последният жив министър на Тодор Живков

Днес стана ясно, че е починал Георги Йорданов Момчев, често наричан „последният мохикан“ от близкото обкръжение на Тодор Живков. Новината бе потвърдена от негови близки. Йорданов, който през май тази година навърши 91 години, бе последната жива връзка с най-висшия ешелон на властта в България преди 10 ноември 1989 г.

„Министърът на културата“ и строителят на НДК

Георги Йорданов остава в историята преди всичко със своята роля в управлението на българската култура. Той бе председател на Комитета за култура (с ранг на министър) от 1982 до 1987 г. и министър на културата, науката и просветата в правителството на Георги Атанасов до самото падане на режима.

Той бе сочен за един от най-близките довереници на Людмила Живкова и активен участник в реализацията на мащабни проекти като изграждането на Националния дворец на културата (НДК), честванията „1300 години България“ и световното популяризиране на тракийското златно съкровище.

Политически път и противоречия

Роден през 1934 г. в град Твърдица, Йорданов завършва право и започва кариерата си като прокурор, но бързо се издига в партийната йерархия на БКП. Бил е първи секретар на ГК на БКП в София и кандидат-член на Политбюро.

Въпреки че след 1989 г. бе изключен от БКП и срещу него бяха заведени дела (по-късно прекратени), той остана активна фигура в обществения живот. През последните десетилетия Йорданов издаде няколко тома със спомени („Притаени мигове“), в които анализираше епохата и личностите, с които е работил.

През лятото на 2024 г. името му отново влезе във водещите новини, след като служебното правителство предложи, а президентът Румен Радев награди Йорданов с най-високото държавно отличие – орден „Стара планина“ първа степен, което предизвика бурни обществени дискусии за оценката на социалистическото минало.