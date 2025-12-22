НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Почитаме света великомъченица Анастасия

          0
          10
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Днес православната църква отдава почит на света великомъченица Анастасия, известна като покровителка на лекарите и аптекарите. Тя остава в християнската история с делата си на милосърдие и саможертва в помощ на страдащите.

          - Реклама -

          Родена в Рим, Анастасия израснала в семейство с различна вяра – баща ѝ бил езичник и патриций, а майка ѝ – християнка. От своята майка и от домашния си учител Хрисогон, също християнин, тя получила познания за вярата в единия истински Бог, които още от ранни години запалили у нея силна и устойчива духовна убеденост.

          Честваме Света Анастасия: Ето какво гласят народните поверия Честваме Света Анастасия: Ето какво гласят народните поверия

          Надарена с красота, добро образование, висок морал и мъдрост, Анастасия рано се сблъскала с житейски изпитания. След смъртта на майка си била омъжена против волята си за богат римлянин езичник, известен със своя груб и жесток характер. Единствената ѝ утеха били молитвата и изпълнението на християнските добродетели.

          Облечена в скромни дрехи и придружена от вярната си прислужница, Анастасия посещавала тъмниците, където били затворени християни, носела храна и дрехи, лекувала болните и превързвала ранените. Когато съпругът ѝ узнал за тези дела и за раздаването на средства на бедните, започнал да се отнася още по-жестоко с нея и накрая я затворил, за да я лиши от възможността да помага.

          След време съпругът ѝ бил изпратен на служба извън Рим по заповед на император Диоклециан и по пътя починал. Освободена от този тежък брак, Анастасия изцяло посветила живота си на служене на Бога и на хората. По време на масовите гонения срещу християните, тя била заловена, подложена на тежки мъчения и в 290 година била изгорена на клада заради вярата си.

          Коледната питка: традиция и съвремие в едно евро или лев Коледната питка: традиция и съвремие в едно евро или лев

          В българските народни вярвания света Анастасия се възприема като своеобразно олицетворение на смъртта, а празникът ѝ е разпространен най-вече в Родопския край. Според поверията, ако на този ден времето е хубаво, юни ще бъде сух, а ако вали – дъждовете ще продължат и през юни.

          На този ден имен ден празнуват Анастас и Анастасия.

          Днес православната църква отдава почит на света великомъченица Анастасия, известна като покровителка на лекарите и аптекарите. Тя остава в християнската история с делата си на милосърдие и саможертва в помощ на страдащите.

          - Реклама -

          Родена в Рим, Анастасия израснала в семейство с различна вяра – баща ѝ бил езичник и патриций, а майка ѝ – християнка. От своята майка и от домашния си учител Хрисогон, също християнин, тя получила познания за вярата в единия истински Бог, които още от ранни години запалили у нея силна и устойчива духовна убеденост.

          Честваме Света Анастасия: Ето какво гласят народните поверия Честваме Света Анастасия: Ето какво гласят народните поверия

          Надарена с красота, добро образование, висок морал и мъдрост, Анастасия рано се сблъскала с житейски изпитания. След смъртта на майка си била омъжена против волята си за богат римлянин езичник, известен със своя груб и жесток характер. Единствената ѝ утеха били молитвата и изпълнението на християнските добродетели.

          Облечена в скромни дрехи и придружена от вярната си прислужница, Анастасия посещавала тъмниците, където били затворени християни, носела храна и дрехи, лекувала болните и превързвала ранените. Когато съпругът ѝ узнал за тези дела и за раздаването на средства на бедните, започнал да се отнася още по-жестоко с нея и накрая я затворил, за да я лиши от възможността да помага.

          След време съпругът ѝ бил изпратен на служба извън Рим по заповед на император Диоклециан и по пътя починал. Освободена от този тежък брак, Анастасия изцяло посветила живота си на служене на Бога и на хората. По време на масовите гонения срещу християните, тя била заловена, подложена на тежки мъчения и в 290 година била изгорена на клада заради вярата си.

          Коледната питка: традиция и съвремие в едно евро или лев Коледната питка: традиция и съвремие в едно евро или лев

          В българските народни вярвания света Анастасия се възприема като своеобразно олицетворение на смъртта, а празникът ѝ е разпространен най-вече в Родопския край. Според поверията, ако на този ден времето е хубаво, юни ще бъде сух, а ако вали – дъждовете ще продължат и през юни.

          На този ден имен ден празнуват Анастас и Анастасия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Истинска зима за празниците : Снежна Коледа и ледена Нова година

          Дамяна Караджова -
          Коледната седмица започва с два дни облачно и мъгливо време без валежи. В сутрешните часове ще има условия за понижена видимост.
          Общество

          АПИ въвежда специална организация за празничния трафик

          Дамяна Караджова -
          Интензивен трафик и минусови температури се очакват през следващите дни, което налага въвеждането на специална организация на движението
          Други

          Планиран ремонт спря временно Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

          Десислава Димитрова -
          Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ е временно изведен от експлоатация заради планиран ремонт, след като е установен дефект в защитното устройство на турбината.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions