Подпалени руски изтребители край Липецк при нощна акция

Украински партизани са подпалили два руски изтребителя Су-30 по време на нощна операция в Липецка област. Това съобщи украинското военно разузнаване HUR, цитирано от Kyiv Independent.

Атаката е била насочена срещу военно летище в близост до град Липецк, разположен на около 340 километра от украинската граница. По време на нападението два военни самолета са били обхванати от пламъци.

Първоначално от HUR съобщиха за повредени един Су-30 и един Су-27, но впоследствие уточниха, че става дума за два изтребителя Су-30. Според украинското разузнаване операцията е била подготвяна в продължение на две седмици, като маршрутите на патрулите и графиците на охраната са били внимателно проучени.

Участник в акцията е проникнал в строго охранявания военен обект, атакувал самолетите в хангарите и е напуснал летището незабелязано. Операцията е извършена от представител на движение за съпротива срещу руското правителство.

По оценка на украинското военно разузнаване стойността на извадените от строя самолети достига до 100 милиона щатски долара. Су-30 е двуместен многоцелеви изтребител с голям обсег и усъвършенствана авионика, използван както за въздушни, така и за наземни бойни мисии.