Politico: Гаранциите за сигурност на Украйна са в ръцете на Путин, Европа е безсилна без САЩ

Гаранциите за сигурност на Украйна и инициативата в мирните преговори са в ръцете на Путин, според статия, публикувана в Politico.

„Гаранциите на Вашингтон са единственият реален път към мир. Но без значение за колко силни ги смята Зеленски, истинската сила е в ръцете на Русия“, пише колумнистът Ед Арнолд, старши сътрудник по европейска сигурност в Кралския институт за обединени служби.

Той смята за съмнително, че САЩ в крайна сметка ще предоставят гаранции, които биха ги принудили да се бият директно за Украйна срещу Русия. Европа, междувременно, дори не може да разположи своите многонационални сили без логистична подкрепа от САЩ.

„Във войната има принцип: „врагът има право на глас“. Следователно, тъй като двустранните контакти между САЩ и Русия продължават паралелно с европейските и украинските преговори, позицията на Путин ще има значение, независимо дали на някого му харесва или не. Русия иска много по-амбициозно споразумение със САЩ по въпросите на европейската сигурност. И тъй като Путин все още отказва да отстъпи от исканията си, остава неясно с какво е готова да се съгласи Русия. В крайна сметка, независимо колко силни според Зеленски са гаранциите за сигурност на Америка, тяхната трайност може все още да зависи от тълкуването на Путин“, се казва в статията.