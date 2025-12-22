Полицаи спасиха 49-годишен мъж от леденото езеро в парк „Кайлъка“

Мъж е бил изваден жив от леденото езеро в националния парк „Кайлъка“ край Часовниковата кула в Плевен, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 21 декември, когато дежурни униформени са чули падането на човек във водата и виковете му за помощ. Температурата на водата е била изключително ниска, което е създало сериозен риск за живота му.

По информация на органите на реда, висока около метър стена по брега е възпрепятствала излизането му от езерото, което е направило ситуацията крайно опасна и е съществувал реален риск от удавяне.

Служителите на реда са реагирали незабавно и без колебание, като са успели да извадят мъжа навреме от студената вода. Малко по-късно на място е пристигнал медицински екип, който го е прегледал. Установено е, че мъжът е 49-годишен и не е пострадал.

По първоначални данни той е бил в нетрезво състояние. Благодарение на бързата и решителна намеса на полицаите е бил предотвратен сериозен инцидент с възможен фатален край.