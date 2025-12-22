Полша подготвя цивилни за извънредни ситуации при руска заплаха

Притесненията около политическата и военната обстановка в Европа и по света нарастват, а в Полша тревогата за сигурността се засили след няколко инцидента през последните месеци. Все повече граждани отказват да останат безучастни и търсят начини да се подготвят за евентуални извънредни ситуации.

- Реклама -

Една от тях е Уршула Рохцигел. Тя участва във военни обучения, които полските власти предлагат безплатно за цивилни. Програмата е част от националните усилия за повишаване на готовността на населението, като до 2027 г. се очаква около 400 000 души да преминат през подобни курсове. За инициативата разказва репортаж на „Дойче веле“.

Вместо обичайното време със семейството си, 44-годишната Уршула прекарва съботната сутрин в обучение за реакция при кризи. Тя е сред около 60 души, включили се в занятията, които имат за цел да подготвят обикновените граждани за възможни военни сценарии.

„Дойдох заради настоящата ситуация в Европа и в света. Искам да се чувствам по-сигурна и да знам как да защитя семейството си, ако се случи нещо лошо“, споделя тя.

Обученията са насочени към практични умения – използване на противогаз, ориентиране в труден терен, палене на огън без запалка. Курсовете се провеждат в цялата страна, като само в рамките на една събота около 11 хиляди души участват в подобни занятия. Според участници и военни инструктори, след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна преди почти четири години, усещането за сигурност вече не е даденост.

„От моя гледна точка това определено е решаваща промяна, защото досега повечето от тези хора никога не са имали подобни знания. Така че — определено да. Това ще изгради и култура, и начин на мислене за готовност“, посочи генерал-лейтенант Кшиштоф Крол.

Въпреки различията по редица обществени теми, идеята за гражданска подготовка не предизвиква сериозни разделения сред поляците – както в обучителните лагери, така и по улиците на Варшава.

По време на занятията участниците научават как да реагират в бункер, кои вещи са най-необходими при криза и как да разпознават различните алармени сигнали. Инструкторите се уверяват, че всеки може да реагира бързо и адекватно.

„Уменията, които научихме, ще бъдат полезни, ако се стигне до извънредна ситуация“, смята Уршула, която определя обучението като добре използвано време.

Според експерти, програмата има и стратегическо значение. „Тези обучения са полезни, защото от една страна подготвят по-голяма част от населението да реагира на непосредствени заплахи още в самото начало, а от друга — да увеличат броя на резервистите, които могат да бъдат мобилизирани в случай на война“, коментира Оскар Луиджи Гучоне от German Marshall Fund.

Макар Уршула да не планира военна кариера, тя смята инициативата за важна. Предстоят още обучителни сесии през следващите месеци, а според полските власти подготовката на гражданите е ключов елемент за запазване на мира.