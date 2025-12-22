Последно сбогом с олимпийския шампион Боян Радев

България се прощава със световния и двукратен олимпийски шампион по класическа борба Боян Радев. Поклонението пред тленните му останки ще се състои на националния стадион „Васил Левски“.

Боян Радев почина миналия четвъртък на 83-годишна възраст. Той остави ярка следа в историята на българския спорт като състезател в класическата борба в категория до 97 килограма и като двукратен олимпийски шампион.

Радев е първият български кавалер на приза „Пиер дьо Кубертен“ за изключителни заслуги към олимпийското движение. Международният олимпийски комитет му връчва и „Трофея на президента“, а Международната федерация по борба го отличава със „Златна огърлица“ и го вписва на първо място в Залата на славата в Оклахома.

Освен изключителен спортист, Боян Радев беше известен и като щедър дарител и страстен колекционер, оставил значимо културно наследство.