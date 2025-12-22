НА ЖИВО
          - Реклама -
          Последно сбогом с олимпийския шампион Боян Радев

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          България се прощава със световния и двукратен олимпийски шампион по класическа борба Боян Радев. Поклонението пред тленните му останки ще се състои на националния стадион „Васил Левски“.

          Боян Радев почина миналия четвъртък на 83-годишна възраст. Той остави ярка следа в историята на българския спорт като състезател в класическата борба в категория до 97 килограма и като двукратен олимпийски шампион.

          Радев е първият български кавалер на приза „Пиер дьо Кубертен“ за изключителни заслуги към олимпийското движение. Международният олимпийски комитет му връчва и „Трофея на президента“, а Международната федерация по борба го отличава със „Златна огърлица“ и го вписва на първо място в Залата на славата в Оклахома.

          Освен изключителен спортист, Боян Радев беше известен и като щедър дарител и страстен колекционер, оставил значимо културно наследство.

          Общество

          Стачна блокада в Гърция спира тировете край бившия пункт „Капитан Петко Войвода – Орменион"

          Десислава Димитрова -
          От ГД „Гранична полиция" съобщиха, че в РД „Гранична полиция" – Смолян е постъпила информация от гръцките гранични власти за стачна блокада на гръцка територия в района на бившия пункт Капитан Петко Войвода – Орменион.
          Политика

          Антон Кутев: „Трети март" не е свързан нито с президента, нито с Весела Лечева

          Десислава Димитрова -
          Движение „Трети март" и регистрираната около него партия нямат връзка нито с Румен Радев, нито с Весела Лечева. Това заяви Антон Кутев.
          Политика

          Соломон Паси: От „невъзможните идеи" до еврото – България в сърцето на Европа

          Десислава Димитрова -
          Соломон Паси – бивш външен министър и дипломат, сред ключовите фигури за членството ни в НАТО и Европейски съюз – говори за идеи, които някога са звучали невъзможно, а днес са реалност.

