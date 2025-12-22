НА ЖИВО
          Празници с две валути: Внимавайте с плащанията и обмяната на пари!

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Празничните дни по нищо не се различават от останалите през годината, с изключение на това, че бързаме повече и разполагаме с по-малко време. Тази година обаче има и допълнителен фактор – въвеждането на нова валута, което изисква повишено внимание при разплащанията.

          Това коментира пред БНР Богомил Николов, председател на Активни потребители.

          „Освен че сме припряни и бързаме да изпълним списъка си със задачи и покупки, ще трябва и да калкулираме повече – да внимаваме с двете валути.“

          По думите му повечето хора вече са наясно с промените, тъй като подготовката продължи два месеца, но истинските предизвикателства ще се появят след празниците и в първите дни на Новата година.

          „Основните ни притеснения са свързани с края на празниците. Първи, втори, трети и четвърти януари са почивни дни. Това означава, че още от първия ден на Новата година еврото ще бъде законно платежно средство, но няма да има къде да се обменят пари, защото банките ще бъдат затворени.“

          Николов подчерта, че именно заради това от месеци се препоръчва преминаване към плащания в евро, а не към левове в началото на годината. На практика обаче през първите дни на януари хората ще трябва да продължат да плащат с левове, освен ако вече не разполагат с евро в брой.

          „Това може да се окаже сериозно предизвикателство за част от потребителите.“

          Най-сигурният и безпроблемен начин за разплащане остава плащането с банкова карта, допълни той.

          „Хората, които плащат с карта, почти няма да усетят никаква промяна.“

