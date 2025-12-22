Празници с две валути: Внимавайте с плащанията и обмяната на пари!

Празничните дни по нищо не се различават от останалите през годината, с изключение на това, че бързаме повече и разполагаме с по-малко време. Тази година обаче има и допълнителен фактор – въвеждането на нова валута, което изисква повишено внимание при разплащанията.
Това коментира пред БНР Богомил Николов, председател на Активни потребители.
По думите му повечето хора вече са наясно с промените, тъй като подготовката продължи два месеца, но истинските предизвикателства ще се появят след празниците и в първите дни на Новата година.
Николов подчерта, че именно заради това от месеци се препоръчва преминаване към плащания в евро, а не към левове в началото на годината. На практика обаче през първите дни на януари хората ще трябва да продължат да плащат с левове, освен ако вече не разполагат с евро в брой.
Най-сигурният и безпроблемен начин за разплащане остава плащането с банкова карта, допълни той.
A koi ima dolari