Министър-председателят Росен Желязков отправи официални поздравления към служителите на „Гранична полиция“ по случай техния професионален празник. Премиерът взе лично участие в тържествените чествания, които се проведоха в София.

- Реклама -

Като част от церемонията, паметта на полицаите, загинали при изпълнение на служебния си дълг, бе почетена с поднасяне на венци и цветя пред техния паметник. Отличени бяха и служители на „Гранична полиция“, постигнали високи професионални успехи и допринесли за сигурността на границата през изминалата година.

По време на събитието бяха представени актуални данни, които илюстрират устойчиви резултати в противодействието на незаконната миграция. Отчетено е значително намаляване на миграционния натиск, както и ефективни мерки срещу трафика на хора. Статистиката сочи, че от началото на 2025 г. са реализирани 18 специализирани полицейски операции. Тези действия са довели до сериозно ограничаване на незаконния трафик, като в рамките на акциите са задържани над 60 души.