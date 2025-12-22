Президентът на САЩ посочи губернатора на Луизиана за специален пратеник в Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че възнамерява да назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за свой специален пратеник в Гренландия.

- Реклама -

„Джеф разбира колко важна е Гренландия за нашата национална сигурност и ще отстоява решително интересите на страната ни в името на безопасността, сигурността и оцеляването на нашите съюзници и всъщност – на целия свят“, написа Тръмп.

Все още не е ясно дали Ландри, който зае губернаторския пост през януари 2024 г., ще трябва да се оттегли от длъжността си, за да поеме новата роля.

Президентът на САЩ нееднократно е заявявал през годините, че Гренландия – автономна територия към Дания – трябва да стане част от Съединените щати. Според него това е свързано както с националната сигурност, така и със стратегическия интерес към богатите минерални ресурси на острова.

Ландри публично подкрепи тази позиция по-рано тази година. „Президентът Доналд Тръмп е абсолютно прав“. Трябва да се погрижим Гренландия да се присъедини към САЩ. Страхотно за тях, страхотно за нас! Да го направим“, написа той в публикация в X на 9 януари.

От своя страна Гренландия и Дания категорично отхвърлят подобен сценарий. Въпреки че по-рано този месец САЩ и Гренландия заявиха намерение за „взаимно уважение“ в отношенията си, напрежението остава.

Гренландският външен министър Вивиан Моцфелд коментира, че изказванията на американска страна са създали несигурност сред местното население и подчерта нуждата от откровен диалог.

„Нашата страна и САЩ си сътрудничат от 80 години въз основа на общи интереси. Необходимо е да възстановим доверието, за да можем да продължим доброто сътрудничество“, заяви Моцфелд на 8 декември.