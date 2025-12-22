Принцеса Даяна изненадващо изплува в архивите на Епстийн

Името на принцеса Даяна неочаквано се появи в архивите, свързани с покойния финансист Джефри Епстийн, след като ФБР откри рамкирана първа страница на вестник The Times от 1994 г., скрита в гардероб в една от резиденциите му.

- Реклама -

Публикацията е със снимка в цял ръст на Принцеса Даяна, облечена в т.нар. „рокля на отмъщението“ – емблематичната малка черна рокля с открити рамене, която тя носи по време на бляскава гала вечер в Лондон в нощта, когато по ITV е излъчено скандалното интервю за брака ѝ.

Според източници, първата страница е създадена още преди Епстийн да се запознае с Принц Андрю. Контактът между двамата е осъществен години по-късно чрез светската дама Гислейн Максуел, негова близка приближена и посредничка.

Откритията от обиските показват, че Епстийн е проявявал силна обсебеност от британското кралско семейство, отбелязва британското издание Daily Mail. Според разследването, рамкираната страница е намерена в комплекса му на частния карибски остров Литъл Сейнт Джеймс.

Снимката е открита в задната част на гардероб, прикрита зад поло ризи и обувки. Както и при останалите публикувани кадри, липсва обяснение за контекста, което предизвика остри реакции от политици и жертви на Епстийн.

Междувременно, по-малко от денонощие след публикуването на документи, представители на Демократическата партия в Конгреса на САЩ обвиниха Министерството на правосъдието на САЩ, че е премахнало част от вече оповестения архив. След публикуването на около 300 000 страници, значителна част от тях бяха редактирани или напълно заличени, което отново повдигна въпроси дали обществото получава пълната картина за мрежата около Джефри Епстийн.