НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Прокуратурата обжалва мярката на директора на 138-мо училище

          0
          10
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Прокурор при Софийската районна прокуратура е внесъл протест в Софийския градски съд срещу определената от Софийския районен съд мярка за неотклонение спрямо 35-годишен мъж, обвинен за държане на специални записващи устройства, скрити в тоалетни на училище.

          - Реклама -

          Обвиняемият А.Е. е привлечен към наказателна отговорност за това, че в периода от неустановена дата през 2025 г. до 16 декември 2025 г. в училище в ж.к. „Гео Милев“ в София е държал специални технически средства за събиране на информация – камери за видеонаблюдение. Според обвинението деянието е извършено от длъжностно лице във връзка със службата му.

          На А.Е. е повдигнато и второ обвинение – за създаване на порнографски материали чрез заснемане със скрити камери, поставени в училищни тоалетни, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

          Пуснаха под гаранция уволнения директор на 138 СУЗИЕ Пуснаха под гаранция уволнения директор на 138 СУЗИЕ

          По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които законът предвижда наказание „лишаване от свобода“. Обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа.

          На 19 декември 2025 г. наблюдаващият прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за налагане на мярка „задържане под стража“. Съдебният състав обаче е определил по-лека мярка – „парична гаранция“ в размер на 5000 лева.

          Днес, 22 декември 2025 г., прокуратурата е протестирала това решение пред Софийския градски съд, настоявайки за по-тежка мярка за неотклонение.

          Прокурор при Софийската районна прокуратура е внесъл протест в Софийския градски съд срещу определената от Софийския районен съд мярка за неотклонение спрямо 35-годишен мъж, обвинен за държане на специални записващи устройства, скрити в тоалетни на училище.

          - Реклама -

          Обвиняемият А.Е. е привлечен към наказателна отговорност за това, че в периода от неустановена дата през 2025 г. до 16 декември 2025 г. в училище в ж.к. „Гео Милев“ в София е държал специални технически средства за събиране на информация – камери за видеонаблюдение. Според обвинението деянието е извършено от длъжностно лице във връзка със службата му.

          На А.Е. е повдигнато и второ обвинение – за създаване на порнографски материали чрез заснемане със скрити камери, поставени в училищни тоалетни, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

          Пуснаха под гаранция уволнения директор на 138 СУЗИЕ Пуснаха под гаранция уволнения директор на 138 СУЗИЕ

          По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които законът предвижда наказание „лишаване от свобода“. Обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа.

          На 19 декември 2025 г. наблюдаващият прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за налагане на мярка „задържане под стража“. Съдебният състав обаче е определил по-лека мярка – „парична гаранция“ в размер на 5000 лева.

          Днес, 22 декември 2025 г., прокуратурата е протестирала това решение пред Софийския градски съд, настоявайки за по-тежка мярка за неотклонение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Фронт за лева“ с акция: Тук не е Киев! (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Младежи от гражданската организация "Фронт за лева" разпънаха транспарант с надпис "Тук не е Киев" пред сградата на Столичната община. Кадри от акцията публикува в...
          Общество

          100 000 коли напускат София за Коледа, спират тировете по магистралите

          Георги Петров -
          Около 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за коледните празници. Най-интензивен ще бъде трафикът по АМ Тракия с около 35 000...
          Общество

          Социалният министър: Парите на личните асистенти са преведени към общините

          Никола Павлов -
          Кампанията „Тихата подкрепа на големите сърца“ представя работата на социалните работници и хората, които всекидневно помагат на най-уязвимите членове на обществото. В навечерието на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions