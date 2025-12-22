Прокуратурата обжалва мярката на директора на 138-мо училище

Прокурор при Софийската районна прокуратура е внесъл протест в Софийския градски съд срещу определената от Софийския районен съд мярка за неотклонение спрямо 35-годишен мъж, обвинен за държане на специални записващи устройства, скрити в тоалетни на училище.

Обвиняемият А.Е. е привлечен към наказателна отговорност за това, че в периода от неустановена дата през 2025 г. до 16 декември 2025 г. в училище в ж.к. „Гео Милев“ в София е държал специални технически средства за събиране на информация – камери за видеонаблюдение. Според обвинението деянието е извършено от длъжностно лице във връзка със службата му.

На А.Е. е повдигнато и второ обвинение – за създаване на порнографски материали чрез заснемане със скрити камери, поставени в училищни тоалетни, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които законът предвижда наказание „лишаване от свобода“. Обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа.

На 19 декември 2025 г. наблюдаващият прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за налагане на мярка „задържане под стража“. Съдебният състав обаче е определил по-лека мярка – „парична гаранция“ в размер на 5000 лева.

Днес, 22 декември 2025 г., прокуратурата е протестирала това решение пред Софийския градски съд, настоявайки за по-тежка мярка за неотклонение.