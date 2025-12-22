НА ЖИВО
          Работодателите към президента и омбудсмана: Сезирайте КС за удължителния бюджет!

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Четирите национално представителни работодателски организации ще поискат президентът или омбудсманът да сезират Конституционния съд във връзка с приетия удължителен бюджет. Това съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев.

          Поводът е текстът в Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. (ЗСПИР), с който по предложение на Асен Василев е въведена еднократна индексация на доходите в бюджетния сектор с натрупаната за 2025 г. инфлация.

          В официална позиция Асоциацията на организациите на българските работодатели заявява, че приетата разпоредба противоречи на Закона за публичните финанси, нарушава Конституцията и създава риск за правата на гражданите. Според работодателите удължителният бюджет по своята същност е временен механизъм, който не трябва да поема нови разходи и дълг, докато няма редовно правителство и приет закон за държавния бюджет.

          От АОБР предупреждават, че индексацията може да доведе до между 0,5 и 1 млрд. лева допълнителен държавен дълг, за който няма правно основание, а служебно правителство не би имало мандат да поема. По думите им решението е взето със „ситуационно мнозинство“ и представлява предизборен популизъм, който застрашава финансовата дисциплина и стабилността на публичните финанси.

          Работодателските организации настояват:

          • президентът мотивирано да върне спорната част от закона, или
          • президентът и/или омбудсманът да сезират Конституционния съд за противоконституционност.

          В позицията се подчертава, че подобни решения следва да се вземат само от парламент с ясно мнозинство и стабилно правителство, а не в условията на ограничена политическа легитимност. Според работодателите допускането на такъв прецедент може в бъдеще да доведе до още по-сериозни дългови рискове и да подкопае правовия ред и устойчивостта на държавните финанси.

          - Реклама -

