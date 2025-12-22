НА ЖИВО
          НачалоБългарияПолитика

          Радев отрече връзка с партия „Трети март“

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Държавният глава Румен Радев категорично заяви, че „Движение Трети март“, движението за президентска република, както и всички сходни или производни инициативи нямат нищо общо нито с него, нито с президентската институция.

          Коментарът му дойде в отговор на въпроси, свързани с твърденията на новосформиращата се партия „Трети март“, че го разглежда като свой „неформален лидер“.

          Антон Кутев: „Трети март“ не е свързан нито с президента, нито с Весела Лечева Антон Кутев: „Трети март“ не е свързан нито с президента, нито с Весела Лечева

          Радев беше ясен и по отношение на хората, които използват името му за политически цели. По думите му, лица, представящи се за организатори на негова партия и събиращи средства от негово име, всъщност са измамници и подставени фигури на олигархията.

