Радев отрече връзка с партия „Трети март“

Държавният глава Румен Радев категорично заяви, че „Движение Трети март“, движението за президентска република, както и всички сходни или производни инициативи нямат нищо общо нито с него, нито с президентската институция.

- Реклама -

Коментарът му дойде в отговор на въпроси, свързани с твърденията на новосформиращата се партия „Трети март“, че го разглежда като свой „неформален лидер“.

Радев беше ясен и по отношение на хората, които използват името му за политически цели. По думите му, лица, представящи се за организатори на негова партия и събиращи средства от негово име, всъщност са измамници и подставени фигури на олигархията.