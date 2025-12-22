Радев отрече връзка с партия „Трети март“

Държавният глава Румен Радев категорично заяви, че „Движение Трети март“, движението за президентска република, както и всички сходни или производни инициативи нямат нищо общо нито с него, нито с президентската институция.
Коментарът му дойде в отговор на въпроси, свързани с твърденията на новосформиращата се партия „Трети март“, че го разглежда като свой „неформален лидер“.
Радев беше ясен и по отношение на хората, които използват името му за политически цели. По думите му, лица, представящи се за организатори на негова партия и събиращи средства от негово име, всъщност са измамници и подставени фигури на олигархията.
От ГД „Гранична полиция“ съобщиха, че в РД „Гранична полиция“ – Смолян е постъпила информация от гръцките гранични власти за стачна блокада на гръцка територия в района на бившия пункт Капитан Петко Войвода – Орменион.