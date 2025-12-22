НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Разузнаването на НАТО: Русия разработва оръжие за унищожение на Starlink

          0
          12
          Starlink
          Starlink
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия разработва ново противосателитно оръжие, насочено към спътника Starlink на Илон Мъск, с цел да ограничи западното космическо превъзходство, което е помогнало на Украйна на бойното поле, пише Associated Press, позовавайки се на две разузнавателни служби на НАТО.

          - Реклама -

          Според данните на разузнаването, така нареченото оръжие със „зонално действие“ би имало за цел да запълни орбитите на Starlink със стотици хиляди снаряди с висока плътност, потенциално деактивирайки множество спътници едновременно, но също така рискувайки катастрофални странични щети за други орбитални системи.

          В същото време анализаторите се съмняват, че подобно оръжие би могло да бъде ефективно, без да създава неконтролиран хаос в космоса за други компании и държави, включително Русия и нейния съюзник Китай. Такива последици, включително рисковете за собствените ѝ космически системи, биха могли да обезкуражат Москва от разполагането или използването на такива оръжия.

          Русия разработва ново противосателитно оръжие, насочено към спътника Starlink на Илон Мъск, с цел да ограничи западното космическо превъзходство, което е помогнало на Украйна на бойното поле, пише Associated Press, позовавайки се на две разузнавателни служби на НАТО.

          - Реклама -

          Според данните на разузнаването, така нареченото оръжие със „зонално действие“ би имало за цел да запълни орбитите на Starlink със стотици хиляди снаряди с висока плътност, потенциално деактивирайки множество спътници едновременно, но също така рискувайки катастрофални странични щети за други орбитални системи.

          В същото време анализаторите се съмняват, че подобно оръжие би могло да бъде ефективно, без да създава неконтролиран хаос в космоса за други компании и държави, включително Русия и нейния съюзник Китай. Такива последици, включително рисковете за собствените ѝ космически системи, биха могли да обезкуражат Москва от разполагането или използването на такива оръжия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ISW: Русия не готви голямо настъпление в Сумска област

          Иван Христов -
          Руската армия не е създала условия за започване на нова офанзива през международната граница в Северна Украйна в Сумска област или района на Харков...
          Война

          Руската армия ликвидира спецгрупа на Чуждестранния легион на ГУР МО на Украйна

          Иван Христов -
          Спецгрупа от Чуждестранния легион на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, включваща наемници от САЩ и украинци, е ликвидирана от...
          Война

          Су-57 извърши първи полет с двигател от пето поколение

          Иван Христов -
          Руски изтребител Су-57 завърши първия си полет с двигател от пето поколение, съобщи пресслужбата на „Ростех“, цитирана от РИА Новости. „Специалисти от Обединената авиостроителна корпорация...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions