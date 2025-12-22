Разузнаването на НАТО: Русия разработва оръжие за унищожение на Starlink

Русия разработва ново противосателитно оръжие, насочено към спътника Starlink на Илон Мъск, с цел да ограничи западното космическо превъзходство, което е помогнало на Украйна на бойното поле, пише Associated Press, позовавайки се на две разузнавателни служби на НАТО.

Според данните на разузнаването, така нареченото оръжие със „зонално действие“ би имало за цел да запълни орбитите на Starlink със стотици хиляди снаряди с висока плътност, потенциално деактивирайки множество спътници едновременно, но също така рискувайки катастрофални странични щети за други орбитални системи.

В същото време анализаторите се съмняват, че подобно оръжие би могло да бъде ефективно, без да създава неконтролиран хаос в космоса за други компании и държави, включително Русия и нейния съюзник Китай. Такива последици, включително рисковете за собствените ѝ космически системи, биха могли да обезкуражат Москва от разполагането или използването на такива оръжия.