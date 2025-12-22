НА ЖИВО
          Война

          Русия е готова да подпише договор за ненападение срещу НАТО

          Русия
          Русия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия няма планове да атакува страни от ЕС и НАТО и е готова да формализира това правно, заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков в Международния дискусионен клуб „Валдай“. Според него Русия не преследва агресивни цели и е отворена за формализиране на съответстващи гаранции, предава РИА Новости.

          Рябков подчерта, че Москва демонстрира максимална сдържаност в отговор на провокативните действия на НАТО. „В отговор на безразсъдните и провокативни стъпки на страните от НАТО, ние (Русия), от една страна, демонстрирахме значителна сдържаност, а от друга, постоянно изпращахме на опонентите си важни предупредителни сигнали за стратегическите рискове, които те създават, съчетани с непоколебимия ни ангажимент да защитаваме твърдо интересите си за национална сигурност“, заяви той.

          Дипломатът отбеляза и състоянието на отношенията между Русия и САЩ. Рябков посочи, че успехът на настоящия диалог между Москва и Вашингтон не е гарантиран и нормализирането на връзките ще отнеме значително време поради политиката на администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън. Той добави, че постепенното възстановяване на отношенията ще изисква истински ангажимент от двете страни и „огромни усилия“.

