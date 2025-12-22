Русия е разположила „Орешник“ в Беларус, за да може да достигне повече страни в Европа

Русия е преместила ракети „Орешник“ по-близо до европейските страни – в Беларус. Минималният обхват на поразяване на тези оръжия е 700 км. Това заяви Олег Катков, главен редактор на специализираното военно издание Defense Express, в ефира на „Киев24“. Той отбеляза, че за Беларус разрешението за разполагане на руски оръжия, включително ядрени, се е превърнало в „обичайна практика“.

„За да може тя (ракетата „Орешник“) да достигне до всички европейски страни, е необходимо да бъде разположена по-близо до тях. Защото обхватът е до 5500 километра… Минималният обхват на поразяване обаче е 700 км. Киев, в частност, е на 660 км от най-отдалечената точка в Беларус“, отбеляза Катков.

Той уточни, че ракетите „Орешник“ се обслужват от руски военни.