      понеделник, 22.12.25
          Война

          Русия е разположила „Орешник“ в Беларус, за да може да достигне повече страни в Европа

          Орешник
          Орешник
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия е преместила ракети „Орешник“ по-близо до европейските страни – в Беларус. Минималният обхват на поразяване на тези оръжия е 700 км. Това заяви Олег Катков, главен редактор на специализираното военно издание Defense Express, в ефира на „Киев24“. Той отбеляза, че за Беларус разрешението за разполагане на руски оръжия, включително ядрени, се е превърнало в „обичайна практика“.

          „За да може тя (ракетата „Орешник“) да достигне до всички европейски страни, е необходимо да бъде разположена по-близо до тях. Защото обхватът е до 5500 километра… Минималният обхват на поразяване обаче е 700 км. Киев, в частност, е на 660 км от най-отдалечената точка в Беларус“, отбеляза Катков.

          Той уточни, че ракетите „Орешник“ се обслужват от руски военни.

