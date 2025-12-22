НА ЖИВО
          Война

          Русия удари обект от критичната инфраструктура в Одеса, част от града е без ток

          Руски удар по складове в Одеса
          Руски удар по складове в Одеса
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Критично важен инфраструктурен обект в Одеса е бил повреден в резултат на руска атака през нощта на 22 декември, според Сергий Лисак, началник на Военната администрация на град Одеса, предава УНИАН.

          Според него част от един от районите на Одеса е останала временно без електричество в резултат на това.

          „30-годишен мъж е ранен и е откаран в болница с рани от шрапнели в средно тежко състояние“, пише началникът на Военната администрация на град Одеса.

          При атаката са счупени и прозорци на жилищна сграда.

          Одеска област е била подложена на атаки от руски дронове почти цяла нощ. По-конкретно, „Шахеди“ са били забелязани близо до село Маяки, където се намира мост през река Днестър, който руснаците се опитват да разрушат през последните няколко дни. Движението по моста и магистралата Одеса-Рени като цяло беше възобновено вчера.

          Война

          Су-57 извърши първи полет с двигател от пето поколение

          Иван Христов -
          Руски изтребител Су-57 завърши първия си полет с двигател от пето поколение, съобщи пресслужбата на „Ростех", цитирана от РИА Новости. „Специалисти от Обединената авиостроителна корпорация...
          Война

          Украйна унищожи Су-27 и Су-30 на летището в руския град Липецк

          Иван Христов -
          В нощта на 20 срещу 21 декември два изтребителя Су-27 и Су-30 се запалиха на руско военно летище близо до Липецк. Това е резултат...
          Война

          В Москва взривиха автомобил с руски генерал

          Иван Христов -
          Сутринта в понеделник, 22 декември, в южната част на Москва е взривен автомобил, в резултат на което е загинал генерал-майор Фанил Сарваров. Според руските Telegram...

