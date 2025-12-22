Русия удари обект от критичната инфраструктура в Одеса, част от града е без ток

Критично важен инфраструктурен обект в Одеса е бил повреден в резултат на руска атака през нощта на 22 декември, според Сергий Лисак, началник на Военната администрация на град Одеса, предава УНИАН.

Според него част от един от районите на Одеса е останала временно без електричество в резултат на това.

„30-годишен мъж е ранен и е откаран в болница с рани от шрапнели в средно тежко състояние“, пише началникът на Военната администрация на град Одеса.

При атаката са счупени и прозорци на жилищна сграда.

Одеска област е била подложена на атаки от руски дронове почти цяла нощ. По-конкретно, „Шахеди“ са били забелязани близо до село Маяки, където се намира мост през река Днестър, който руснаците се опитват да разрушат през последните няколко дни. Движението по моста и магистралата Одеса-Рени като цяло беше възобновено вчера.