НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руската армия ликвидира спецгрупа на Чуждестранния легион на ГУР МО на Украйна

          1
          163
          Чуждестранен легион на ГУР
          Чуждестранен легион на ГУР
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Спецгрупа от Чуждестранния легион на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, включваща наемници от САЩ и украинци, е ликвидирана от руската армия. Това съобщиха пред ТАСС от службите за сигурност на Русия.

          - Реклама -

          „На една от фронтовите линии руските въоръжени сили ликвидираха спецгрупа от Чуждестранния легион ГУР на Министерството на отбраната. Сред убитите са наемници от САЩ и украинци: Тай Уингейт Джоунс, Брайън Лайънъл Зукър, Тарас Ярославович Балук и Максим Григориевич Самсонов“, казва източникът на агенцията.

          Той добави, че украинското командване продължава да използва елитни специални части като щурмови войски. „Сега в тези редици все по-често се появяват чуждестранни наемници“, уточни той.

          По-рано беше съобщено, че украинското командване обсъжда разформироването на чуждестранните легиони в рамките на Сухопътните войски, като планира да изпрати личния състав в щурмови войски.

          Спецгрупа от Чуждестранния легион на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, включваща наемници от САЩ и украинци, е ликвидирана от руската армия. Това съобщиха пред ТАСС от службите за сигурност на Русия.

          - Реклама -

          „На една от фронтовите линии руските въоръжени сили ликвидираха спецгрупа от Чуждестранния легион ГУР на Министерството на отбраната. Сред убитите са наемници от САЩ и украинци: Тай Уингейт Джоунс, Брайън Лайънъл Зукър, Тарас Ярославович Балук и Максим Григориевич Самсонов“, казва източникът на агенцията.

          Той добави, че украинското командване продължава да използва елитни специални части като щурмови войски. „Сега в тези редици все по-често се появяват чуждестранни наемници“, уточни той.

          По-рано беше съобщено, че украинското командване обсъжда разформироването на чуждестранните легиони в рамките на Сухопътните войски, като планира да изпрати личния състав в щурмови войски.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Франция започва строителството на нов атомен самолетоносач

          Иван Христов -
          Франция започва строителството на нов атомен самолетоносач. Той ще бъде най-големият военен кораб в Европа, пише BILD. „Във времена на агресори, трябва да сме силни,...
          Война

          ISW: Русия не готви голямо настъпление в Сумска област

          Иван Христов -
          Руската армия не е създала условия за започване на нова офанзива през международната граница в Северна Украйна в Сумска област или района на Харков...
          Война

          Разузнаването на НАТО: Русия разработва оръжие за унищожение на Starlink

          Иван Христов -
          Русия разработва ново противосателитно оръжие, насочено към спътника Starlink на Илон Мъск, с цел да ограничи западното космическо превъзходство, което е помогнало на Украйна...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions