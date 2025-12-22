Спецгрупа от Чуждестранния легион на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, включваща наемници от САЩ и украинци, е ликвидирана от руската армия. Това съобщиха пред ТАСС от службите за сигурност на Русия.

„На една от фронтовите линии руските въоръжени сили ликвидираха спецгрупа от Чуждестранния легион ГУР на Министерството на отбраната. Сред убитите са наемници от САЩ и украинци: Тай Уингейт Джоунс, Брайън Лайънъл Зукър, Тарас Ярославович Балук и Максим Григориевич Самсонов“, казва източникът на агенцията.

Той добави, че украинското командване продължава да използва елитни специални части като щурмови войски. „Сега в тези редици все по-често се появяват чуждестранни наемници“, уточни той.

По-рано беше съобщено, че украинското командване обсъжда разформироването на чуждестранните легиони в рамките на Сухопътните войски, като планира да изпрати личния състав в щурмови войски.