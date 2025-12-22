Руската армия се опитва да премине Северски Донец при Серебрянка

Руската армия се опитва да премине река Северски Донец в Донецка област, съобщи 81-ва отделна аеромобилна бригада от 7-ми десантно-щурмови корпус (ДЩВ). Те също така съобщиха за ситуацията край село Серебрянка в Бахмутски район на Донецка област, предава „Зеркало недели“.

„Положението в Серебрянка, североизточно от Северск, е изключително трудно. Подразделения на 81-ва бригада удържат позициите си, нанасяйки загуби на противника в жива сила и техника. Руснаците също така продължават опитите си да прехвърлят личен състав през река Северски Донец от Серебрянското горско стопанство“, посочват военните.

Съобщава се, че през последните два дни 81-ва отделна аеромобилна бригада е унищожила две лодки с руснаци вътре. Аеромобилната бригада отбелязва също, че целта на руснаците е да поставят под пълен контрол селата Дроновка и Серебрянка. Ако бъдат превзети, тези две села ще се превърнат в плацдарм за натрупване на жива сила и техника. Освен това, ако руснаците превземат тези селища, те ще могат да напреднат по-нататък и да заемат височините близо до Закитное и Платоновка.