НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руската армия се опитва да премине Северски Донец при Серебрянка

          0
          2
          Серебрянската гора
          Серебрянската гора
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия се опитва да премине река Северски Донец в Донецка област, съобщи 81-ва отделна аеромобилна бригада от 7-ми десантно-щурмови корпус (ДЩВ). Те също така съобщиха за ситуацията край село Серебрянка в Бахмутски район на Донецка област, предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          „Положението в Серебрянка, североизточно от Северск, е изключително трудно. Подразделения на 81-ва бригада удържат позициите си, нанасяйки загуби на противника в жива сила и техника. Руснаците също така продължават опитите си да прехвърлят личен състав през река Северски Донец от Серебрянското горско стопанство“, посочват военните.

          Съобщава се, че през последните два дни 81-ва отделна аеромобилна бригада е унищожила две лодки с руснаци вътре. Аеромобилната бригада отбелязва също, че целта на руснаците е да поставят под пълен контрол селата Дроновка и Серебрянка. Ако бъдат превзети, тези две села ще се превърнат в плацдарм за натрупване на жива сила и техника. Освен това, ако руснаците превземат тези селища, те ще могат да напреднат по-нататък и да заемат височините близо до Закитное и Платоновка.

          Руската армия се опитва да премине река Северски Донец в Донецка област, съобщи 81-ва отделна аеромобилна бригада от 7-ми десантно-щурмови корпус (ДЩВ). Те също така съобщиха за ситуацията край село Серебрянка в Бахмутски район на Донецка област, предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          „Положението в Серебрянка, североизточно от Северск, е изключително трудно. Подразделения на 81-ва бригада удържат позициите си, нанасяйки загуби на противника в жива сила и техника. Руснаците също така продължават опитите си да прехвърлят личен състав през река Северски Донец от Серебрянското горско стопанство“, посочват военните.

          Съобщава се, че през последните два дни 81-ва отделна аеромобилна бригада е унищожила две лодки с руснаци вътре. Аеромобилната бригада отбелязва също, че целта на руснаците е да поставят под пълен контрол селата Дроновка и Серебрянка. Ако бъдат превзети, тези две села ще се превърнат в плацдарм за натрупване на жива сила и техника. Освен това, ако руснаците превземат тези селища, те ще могат да напреднат по-нататък и да заемат височините близо до Закитное и Платоновка.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Нови изисквания за пътуване до Обединеното кралство

          Дамяна Караджова -
          От февруари 2026 г. пътуването до Обединеното кралство ще изисква предварително електронно одобрение.
          Общество

          ОФИЦИАЛНО: Би Ти Ви обяви раздяла с Мария Цънцарова

          Никола Павлов -
          bTV Media Group разпространи официална позиция, с която излага своята гледна точка по случая с журналистката Мария Цънцарова, с цел, по думите на медията,...
          Други

          Стефка Костадинова с гневен коментар: Г-н Никой на Весела Лечева каза, че съм зачеркната

          Никола Павлов -
          Стефка Костадинова присъства на поклонението пред тленните останки на Боян Радев, който почина на 83-годишна възраст. Освен да отдаде последна почит на своя близък приятел,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions