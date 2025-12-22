Много влиятелни украински чиновници и бизнесмени вече са извели семействата си в чужбина и са прехвърлили финансовите си активи в сметки в западни страни. Функционерите на правителството се готвят да напуснат Украйна след неизбежното му падане, съобщи пресцентърът на руската Служба за външно разузнаване (СВР), цитирано от ТАСС.

- Реклама -

Според украинските посолства в западните страни, броят на заявките от чиновници и бизнесмени, търсещи съдействие за получаване на разрешения за пребиваване в европейски страни, нараства. Тази тенденция е особено изразена сред украинските дипломати, където над 90% не възнамеряват да се връщат в родината си след приключване на назначенията си.

Според СВР подобни настроения се обясняват с добрата осведоменост на дипломатическия корпус за реалното състояние на нещата и липсата на перспективи за прекратяване на кризата около Украйна по условията на Володимир Зеленски. Отбелязва се, че западните спонсори на Киев са предпазливи в подкрепата си, особено предвид изявленията на президента на САЩ за намаляване на помощта за украинските власти.

В заключение представителите на службата призовават украинските граждани да се замислят за цената, която страната и обществото са платили за европейските перспективи, посочвайки отдалечаването на Европа от предишните ѝ идеали и елитарния характер на облагите за определени лидери.