      понеделник, 22.12.25
          Война

          Руското външно разузнаване: Украинският политически елит вече е готов за бягство на Запад

          СВР на Русия
          СВР на Русия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Много влиятелни украински чиновници и бизнесмени вече са извели семействата си в чужбина и са прехвърлили финансовите си активи в сметки в западни страни. Функционерите на правителството се готвят да напуснат Украйна след неизбежното му падане, съобщи пресцентърът на руската Служба за външно разузнаване (СВР), цитирано от ТАСС.

          Според украинските посолства в западните страни, броят на заявките от чиновници и бизнесмени, търсещи съдействие за получаване на разрешения за пребиваване в европейски страни, нараства. Тази тенденция е особено изразена сред украинските дипломати, където над 90% не възнамеряват да се връщат в родината си след приключване на назначенията си.

          Според СВР подобни настроения се обясняват с добрата осведоменост на дипломатическия корпус за реалното състояние на нещата и липсата на перспективи за прекратяване на кризата около Украйна по условията на Володимир Зеленски. Отбелязва се, че западните спонсори на Киев са предпазливи в подкрепата си, особено предвид изявленията на президента на САЩ за намаляване на помощта за украинските власти.

          В заключение представителите на службата призовават украинските граждани да се замислят за цената, която страната и обществото са платили за европейските перспективи, посочвайки отдалечаването на Европа от предишните ѝ идеали и елитарния характер на облагите за определени лидери.

          Война

          В Крим е ликвидиран лидерът на бригада „Еспаньола"

          Иван Христов -
          Бившият лидер на бригада „Еспаньола“, която воюва срещу Украйна, е застрелян в Крим. Той е заподозрян в трафик на оръжие и участие в организирана...
          Война

          Константиновка. Поглед от дрон на ВСУ

          Иван Христов -
          В Telegram се появиха кадри от дрон на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), показващи разрушенията в ключовия фронтови град в Донецка област – Константиновка. Практически...
          Война

          Politico: Гаранциите за сигурност на Украйна са в ръцете на Путин, Европа е безсилна без САЩ

          Иван Христов -
          Гаранциите за сигурност на Украйна и инициативата в мирните преговори са в ръцете на Путин, според статия, публикувана в Politico. „Гаранциите на Вашингтон са единственият...

