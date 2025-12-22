С половин година: ЕС удължи санкциите срещу Русия

Държавите членки на Европейският съюз взеха решение да удължат с още шест месеца всички действащи санкции срещу Русия. Ограничителните мерки ще останат в сила до 31 юли 2026 г.

Санкционният режим обхваща широк кръг от икономически сектори, сред които търговията, финансите, енергетиката, технологиите и стоките с двойна употреба, промишлеността, транспортът и луксозните стоки.

Сред ключовите мерки са:

забрана за внос и трансфер по море на руски суров петрол и на определени петролни продукти към ЕС;

изключване на няколко руски банки от международната разплащателна система SWIFT ;

; спиране на лицензите и дейността на територията на ЕС на няколко прокремълски медии.

Санкциите включват и допълнителни механизми за противодействие на опитите за тяхното заобикаляне, съобщава БНР.