      понеделник, 22.12.25
          Европа

          С половин година: ЕС удължи санкциите срещу Русия

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Държавите членки на Европейският съюз взеха решение да удължат с още шест месеца всички действащи санкции срещу Русия. Ограничителните мерки ще останат в сила до 31 юли 2026 г.

          Санкционният режим обхваща широк кръг от икономически сектори, сред които търговията, финансите, енергетиката, технологиите и стоките с двойна употреба, промишлеността, транспортът и луксозните стоки.

          Сред ключовите мерки са:

          • забрана за внос и трансфер по море на руски суров петрол и на определени петролни продукти към ЕС;
          • изключване на няколко руски банки от международната разплащателна система SWIFT;
          • спиране на лицензите и дейността на територията на ЕС на няколко прокремълски медии.

          Санкциите включват и допълнителни механизми за противодействие на опитите за тяхното заобикаляне, съобщава БНР.

