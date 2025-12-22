Съдът гледа делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев за малтретиране и убийства на животни

Днес съдът дава ход на делото срещу Красимир Георгиев и Габриела Сашова, обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник.

По данни от разследването двамата са заснемали убийствата и са ги разпространявали в интернет срещу заплащане. След като случаят стана обществено достояние, в десетки градове в страната се проведоха протести, а впоследствие бяха предприети и промени в законодателството.

От началото на разследването обвиняемите се намират в ареста.