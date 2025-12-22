Съдът остави в ареста обвиняемия за вандализъм на софийските гробища

Постоянен арест за задържания за повреждане на надгробни плочи и урни в София

- Реклама -

Софийски районен съд наложи мярка „задържане под стража“ на 29-годишен мъж, обвинен в повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи и урни на Централните софийски гробища.

По данни от събраните до момента доказателства, на 10 декември обвиняемият, с инициали Ж. И., е извършил посегателствата, като нанесените материални щети възлизат на около 100 000 лева.

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът първоначално е бил задържан за срок до 72 часа, а след това съдът е приел, че са налице основания за постоянна мярка „задържане под стража“.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.