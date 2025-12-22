НА ЖИВО
          Правосъдие

          Съдът остави в ареста обвиняемия за вандализъм на софийските гробища

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Постоянен арест за задържания за повреждане на надгробни плочи и урни в София

          Софийски районен съд наложи мярка „задържане под стража“ на 29-годишен мъж, обвинен в повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи и урни на Централните софийски гробища.

          По данни от събраните до момента доказателства, на 10 декември обвиняемият, с инициали Ж. И., е извършил посегателствата, като нанесените материални щети възлизат на около 100 000 лева.

          Погром за час: разследването разкри подробности за вандализма на Централните гробища Погром за час: разследването разкри подробности за вандализма на Централните гробища

          С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът първоначално е бил задържан за срок до 72 часа, а след това съдът е приел, че са налице основания за постоянна мярка „задържане под стража“.

          Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

          Стефка Костадинова с гневен коментар: Г-н Никой на Весела Лечева каза, че съм зачеркната

          Никола Павлов
          Стефка Костадинова присъства на поклонението пред тленните останки на Боян Радев, който почина на 83-годишна възраст. Освен да отдаде последна почит на своя близък приятел,...
          Общество

          Депутати сезираха КС за отказа от референдум за еврото

          Дамяна Караджова
          Конституционният съд образува дело, свързано с предложението за национален референдум за въвеждането на еврото.
          Общество

          Почина Георги Йорданов – последният жив министър на Тодор Живков

          Владимир Висоцки
          Днес стана ясно, че е починал Георги Йорданов Момчев, често наричан „последният мохикан“ от близкото обкръжение на Тодор Живков. Новината бе потвърдена от негови...

