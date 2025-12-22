Салвадор осъди стотици членове на банди на стотици години затвор

В неделя Ел Салвадор обяви присъди за стотици членове на банди, като някои от осъдените получиха наказания от стотици и дори над хиляда години затвор.

- Реклама -

В публикация в социалната мрежа X прокуратурата съобщи, че 248 членове на печално известната улична банда Мара Салватруча са получили „примерни присъди“ за 43 убийства и 42 изчезвания, както и за други тежки престъпления. Не се уточнява датата на произнасяне на присъдите, нито дали обвиняемите са били съдени в рамките на масов процес.

Според прокуратурата един човек е осъден на 1335 години затвор, а още 10 души са получили присъди между 463 и 958 години.

От март 2022 г. президентът Найиб Букеле води мащабна кампания срещу бандите в условията на извънредно положение, което позволява арести без съдебни заповеди. По официални данни над 90 000 души са били задържани, като около 8000 впоследствие са освободени, след като са били признати за невинни.

Кампанията на Букеле доведе до исторически ниски нива на убийствата в централноамериканската страна, но правозащитни организации обвиняват силите за сигурност в сериозни злоупотреби.

Според салвадорското правителство MS-13 и друга банда – Barrio 18 – са отговорни за смъртта на около 200 000 души в рамките на три десетилетия. Двете групировки в миналото са контролирали приблизително 80% от територията на страната, а Ел Салвадор е бил сред държавите с най-високи нива на убийства в света.

От офиса на главния прокурор съобщиха, че бандите са изнудвали собственици на бизнес, като са изисквали плащания срещу обещание да не им навредят.

„Някои хора са били принудени да затворят бизнеса си от страх от заплахите“, посочиха още от прокуратурата.

Съединени американски щати са определили MS-13 и още няколко банди в Централна и Южна Америка като чуждестранни терористични организации.