НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          СГС реши: Садистите на животни от Перник остават в ареста

          0
          5
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Софийският градски съд остави в ареста Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, обвинени за тежки престъпления, свързани с мъчение и умъртвяване на животни. Двамата са привлечени като обвиняеми през март тази година.

          - Реклама -

          Днес съдът разгледа делото срещу тях и постанови те да останат с най-тежката мярка за неотклонение. Решението подлежи на обжалване.

          Следващото съдебно заседание по делото е насрочено за 16 януари.

          Съдът гледа делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев за малтретиране и убийства на животни Съдът гледа делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев за малтретиране и убийства на животни

          Софийският градски съд остави в ареста Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, обвинени за тежки престъпления, свързани с мъчение и умъртвяване на животни. Двамата са привлечени като обвиняеми през март тази година.

          - Реклама -

          Днес съдът разгледа делото срещу тях и постанови те да останат с най-тежката мярка за неотклонение. Решението подлежи на обжалване.

          Следващото съдебно заседание по делото е насрочено за 16 януари.

          Съдът гледа делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев за малтретиране и убийства на животни Съдът гледа делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев за малтретиране и убийства на животни
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Цените на храните: Потребителската кошница се задържа на 101 лева преди празниците

          Никола Павлов -
          Непосредствено преди настъпването на празниците, стойността на потребителската кошница, включваща основни хранителни продукти, не търпи изменение спрямо изминалата седмица. Общата сума се задържа на...
          Общество

          Премиерът Росен Желязков почете празника на „Гранична полиция“ и отчете спад в миграционния натиск

          Георги Петров -
          Министър-председателят Росен Желязков отправи официални поздравления към служителите на „Гранична полиция“ по случай техния професионален празник. Премиерът взе лично участие в тържествените чествания, които...
          Политика

          Работодателите към президента и омбудсмана: Сезирайте КС за удължителния бюджет!

          Никола Павлов -
          Четирите национално представителни работодателски организации ще поискат президентът или омбудсманът да сезират Конституционния съд във връзка с приетия удължителен бюджет. Това съобщи председателят на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions