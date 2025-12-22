СГС реши: Садистите на животни от Перник остават в ареста

Софийският градски съдостави в ареста Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, обвинени за тежки престъпления, свързани с мъчение и умъртвяване на животни. Двамата са привлечени като обвиняеми през март тази година.
Днес съдът разгледа делото срещу тях и постанови те да останат с най-тежката мярка за неотклонение. Решението подлежи на обжалване.
Следващото съдебно заседание по делото е насрочено за 16 януари.
