СГС реши: Садистите на животни от Перник остават в ареста

Софийският градски съд остави в ареста Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, обвинени за тежки престъпления, свързани с мъчение и умъртвяване на животни. Двамата са привлечени като обвиняеми през март тази година.

Днес съдът разгледа делото срещу тях и постанови те да останат с най-тежката мярка за неотклонение. Решението подлежи на обжалване.

Следващото съдебно заседание по делото е насрочено за 16 януари.