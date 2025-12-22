НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Шофьор с над 1.2 промила алкохол се вряза в двор в Монтанско

          Дамяна Караджова
          Пиян шофьор се вряза в оградата на къща в монтанското село Василовци. По чудо при инцидента няма пострадали. При проверка е установено, че водачът е управлявал автомобила с 1,23 промила алкохол в кръвта. Случаят отново постави на дневен ред проблема с високите скорости по главния път през селото, който местните определят като „писта“.

          Автомобилът е навлязъл в насрещното платно, качил се е на тротоара, съборил е оградата на къщата на Ангел Борисов и е спрял между електрически стълб и ограждението на имота.

          „По време на инцидента не бях вкъщи. Бяхме на мероприятие със съпругата ми и се прибрахме късно следобед. Когато дойдохме, колата беше тук. Собственикът го нямаше. Той беше в ареста“, разказа потърпевшият в „Здравей, България“.

          По думите му това не е първият подобен случай.

          „Това е втори път, в който се удрят и събарят оградата ми“, посочи Борисов.

          Жителите на селото споделят, че рисковото шофиране е ежедневие.

          „Селото е доста голямо и оживено. Има училище. Лятото правихме подписка за „легнали полицаи“. Все още такива няма. А те са крайно необходими – както тук, така и в съседното село. Практика е да се кара доста бързо“, заяви местен жител.

          Кметът на Василовци Александър Борисов обясни, че проблемът е поставян многократно пред институциите.

          „Досега съм писал три пъти до АПИ и един път до министъра на регионалното развитие. Към писмата винаги съм прилагал подписката, която бяхме направили. Искаме да се изградят изкуствени неравности, тип „легнали полицаи“. Имаме одобрение от КАТ. Не отказват и АПИ – Монтана, но си прехвърлят топката един на друг. Общината трябвало да направи проект, АПИ да изградят неравностите. Но до този момент няма никакъв резултат“, заяви той.

          От АПИ посочиха, че още през октомври е направен съвместен оглед с Областното пътно управление, Община Брусарци и КАТ. Определени са пет точки за поставяне на изкуствени неравности. Крайният срок за изготвяне на проекта и подобряване на пътната настилка на третокласния републикански път обаче е едва през април догодина.

          2 КОМЕНТАРА

          1. Ще го оправдаят МВР Монтана работи заедно с прокуратурата и съда безупречно в защита на престъпниците, а пострадалите умират и няма проблем!? За бедстващите ограбени с имоти няма закони и няма помощ от институциите!? Бездомните и просяците не са хора за тях, а престъпниците са на работа в МВР за да правят имотни измами като Т. М. и да оставят болни хора без дом!? Това е престъпна демокрация на престъпно управление! Пострадалите болните и беззащитните за тях не са хора и за това няма грижи за хората в нужда и прокуратурата, съда и МВР прикриват престъпниците защото са ОПГ!

          2. Няма нито МВР, нито прокуратура, нито съд, нито АСП и качествени служители – затова престъпността се увеличава и измамите с имоти и ПТП! Служители на МВР отнемат имоти с измама, и оставят болни и бездомни и ОПГ ги защитава!? Т.М. от МВР е оставил заварения си брат на улицата и е продал вила „купена“ за 1 000 лв и къща и ги препродал като се е обогатил и прокурори и съдии и шефа на ОДМВР и пожарната го защитават!? Измамените с имоти и болни са оставени да умират от студ и глад и в МВР седят инвалиди и пенсионери и не им пука за пострадалите!? Соц. грижи няма и няма адекватни мерки за болни и бездомни , но има пари за тлъсти заплати и бонуси за ОПГ на хранилка, дето ни мъчат, бият и ограбват и по тяхна вина 3 милиона ги няма!? Срам и позор – да ни погубват съдии, прокурори, полицаи и соц. работници и лекари! За хората в нужда институциите не работят, нито им помагат и спасяват! Съд за престъпниците и безобразниците в МВР, съда,прокуратурата, МТСП и лекарите участници в ОПГ с измамени стари хора с деменция и псих. разстройства оставени да умират като кучета! Има ли Омбудсман – явно – не!?

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

