Шофьор с над 1.2 промила алкохол се вряза в двор в Монтанско

Пиян шофьор се вряза в оградата на къща в монтанското село Василовци. По чудо при инцидента няма пострадали. При проверка е установено, че водачът е управлявал автомобила с 1,23 промила алкохол в кръвта. Случаят отново постави на дневен ред проблема с високите скорости по главния път през селото, който местните определят като „писта“.

Автомобилът е навлязъл в насрещното платно, качил се е на тротоара, съборил е оградата на къщата на Ангел Борисов и е спрял между електрически стълб и ограждението на имота.

„По време на инцидента не бях вкъщи. Бяхме на мероприятие със съпругата ми и се прибрахме късно следобед. Когато дойдохме, колата беше тук. Собственикът го нямаше. Той беше в ареста“, разказа потърпевшият в „Здравей, България“.

По думите му това не е първият подобен случай.





„Това е втори път, в който се удрят и събарят оградата ми“, посочи Борисов.

Жителите на селото споделят, че рисковото шофиране е ежедневие.



„Селото е доста голямо и оживено. Има училище. Лятото правихме подписка за „легнали полицаи“. Все още такива няма. А те са крайно необходими – както тук, така и в съседното село. Практика е да се кара доста бързо“, заяви местен жител.

Кметът на Василовци Александър Борисов обясни, че проблемът е поставян многократно пред институциите.



„Досега съм писал три пъти до АПИ и един път до министъра на регионалното развитие. Към писмата винаги съм прилагал подписката, която бяхме направили. Искаме да се изградят изкуствени неравности, тип „легнали полицаи“. Имаме одобрение от КАТ. Не отказват и АПИ – Монтана, но си прехвърлят топката един на друг. Общината трябвало да направи проект, АПИ да изградят неравностите. Но до този момент няма никакъв резултат“, заяви той.

От АПИ посочиха, че още през октомври е направен съвместен оглед с Областното пътно управление, Община Брусарци и КАТ. Определени са пет точки за поставяне на изкуствени неравности. Крайният срок за изготвяне на проекта и подобряване на пътната настилка на третокласния републикански път обаче е едва през април догодина.