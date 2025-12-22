Шофьор с над 1.2 промила алкохол се вряза в двор в Монтанско

Пиян шофьор се вряза в оградата на къща в монтанското село Василовци. По чудо при инцидента няма пострадали. При проверка е установено, че водачът е управлявал автомобила с 1,23 промила алкохол в кръвта. Случаят отново постави на дневен ред проблема с високите скорости по главния път през селото, който местните определят като „писта“.
Автомобилът е навлязъл в насрещното платно, качил се е на тротоара, съборил е оградата на къщата на Ангел Борисов и е спрял между електрически стълб и ограждението на имота.
По думите му това не е първият подобен случай.
Жителите на селото споделят, че рисковото шофиране е ежедневие.
Кметът на Василовци Александър Борисов обясни, че проблемът е поставян многократно пред институциите.
От АПИ посочиха, че още през октомври е направен съвместен оглед с Областното пътно управление, Община Брусарци и КАТ. Определени са пет точки за поставяне на изкуствени неравности. Крайният срок за изготвяне на проекта и подобряване на пътната настилка на третокласния републикански път обаче е едва през април догодина.
Ще го оправдаят МВР Монтана работи заедно с прокуратурата и съда безупречно в защита на престъпниците, а пострадалите умират и няма проблем!? За бедстващите ограбени с имоти няма закони и няма помощ от институциите!? Бездомните и просяците не са хора за тях, а престъпниците са на работа в МВР за да правят имотни измами като Т. М. и да оставят болни хора без дом!? Това е престъпна демокрация на престъпно управление! Пострадалите болните и беззащитните за тях не са хора и за това няма грижи за хората в нужда и прокуратурата, съда и МВР прикриват престъпниците защото са ОПГ!
Няма нито МВР, нито прокуратура, нито съд, нито АСП и качествени служители – затова престъпността се увеличава и измамите с имоти и ПТП! Служители на МВР отнемат имоти с измама, и оставят болни и бездомни и ОПГ ги защитава!? Т.М. от МВР е оставил заварения си брат на улицата и е продал вила „купена“ за 1 000 лв и къща и ги препродал като се е обогатил и прокурори и съдии и шефа на ОДМВР и пожарната го защитават!? Измамените с имоти и болни са оставени да умират от студ и глад и в МВР седят инвалиди и пенсионери и не им пука за пострадалите!? Соц. грижи няма и няма адекватни мерки за болни и бездомни , но има пари за тлъсти заплати и бонуси за ОПГ на хранилка, дето ни мъчат, бият и ограбват и по тяхна вина 3 милиона ги няма!? Срам и позор – да ни погубват съдии, прокурори, полицаи и соц. работници и лекари! За хората в нужда институциите не работят, нито им помагат и спасяват! Съд за престъпниците и безобразниците в МВР, съда,прокуратурата, МТСП и лекарите участници в ОПГ с измамени стари хора с деменция и псих. разстройства оставени да умират като кучета! Има ли Омбудсман – явно – не!?