Силяновска-Давкова: Двустранните спорове застрашават европейския път на Северна Македония

След 20 години статут на кандидат, процесът на присъединяване на Северна Македония към ЕС се е превърнал в изтощителен маратон с постоянно отлагане на целта, а Критериите от Копенхаген трябва да бъдат единствените условия за членство. Двустранните въпроси, според нея, създават опасен прецедент за блокиране на европейския път на страните кандидатки.

Това заяви президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова по време на срещата си с албанския външен министър Елиса Спиропали, предаде БГНЕС.

В рамките на срещата в Скопие Силяновска-Давкова и Спиропали се обединиха около позицията, че Западните Балкани трябва спешно да се интегрират в Европейския съюз.

Македонският президент приветства напредъка на Албания в процеса на присъединяване към ЕС и подчерта, че напредъкът на всяка отделна страна има положително отражение върху регионалната динамика на европейската интеграция.

От своя страна Елиса Спиропали изрази силна подкрепа за европейската интеграция на Северна Македония, като акцентира, че страните от Западните Балкани споделят идентични цели и ценности и трябва съвместно да напредват към членство в ЕС.

Двете се съгласиха, че регионалното сътрудничество е ключово за стабилността, добросъседските отношения, инфраструктурната свързаност и реформите, необходими за членство в ЕС. Беше подчертано и значението на тристранния меморандум между Северна Македония, България и Албания, който определя времевата рамка и динамиката на дейностите по Коридор 8.

Представителите обявиха и въвеждането на система за обслужване на едно гише „One Stop Shop“ на граничните пунктове между страните, която ще позволи по-бърз съвместен контрол и по-тясно сътрудничество. Те подчертаха още значението на икономическото партньорство, доброто сътрудничество в рамките на НАТО и зачитането на правата на малцинствените общности като допълнителна стойност за македоно-албанските отношения.