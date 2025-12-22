Сирийските власти и кюрдските сили разпоредиха прекратяване на боевете в Алепо

Сирийските власти и кюрдските сили са разпоредили на своите подразделения да прекратят бойните действия в Алепо, след като в града избухнаха смъртоносни сблъсъци.

Генералният щаб на сирийската армия е издал заповед да не се отговаря на стрелба от позиции на Сирийски демократични сили, които са доминирани от кюрдите, съобщи държавната агенция САНА.

От своя страна силите на СДС в Алепо също са инструктирали бойците си „да не реагират на атаките на правителствените формирования“, след проведени контакти, насочени към деескалация на напрежението.