      понеделник, 22.12.25
          Война

          Сирийските власти и кюрдските сили разпоредиха прекратяване на боевете в Алепо

          Снимка: Reuters
          Сирийските власти и кюрдските сили са разпоредили на своите подразделения да прекратят бойните действия в Алепо, след като в града избухнаха смъртоносни сблъсъци.

          Генералният щаб на сирийската армия е издал заповед да не се отговаря на стрелба от позиции на Сирийски демократични сили, които са доминирани от кюрдите, съобщи държавната агенция САНА.

          От своя страна силите на СДС в Алепо също са инструктирали бойците си „да не реагират на атаките на правителствените формирования“, след проведени контакти, насочени към деескалация на напрежението.

          Война

          Един убит при сблъсъци между кюрдски сили и правителството в Алепо

          Красимир Попов
          Един човек е бил убит при обстрел на кюрдски сили в сирийския град Алепо, след като в квартали с преобладаващо кюрдско население са избухнали...
          Война

          ВМС на ВСУ обясни руските атаки в Одеска област: Русия се опитва да отреже Украйна от Черно море

          Иван Христов
          Русия се стреми да отреже достъпа на Украйна до Черно море. Ето защо руската армия е засилила атаките срещу Одеса и Одеска област. Това...
          Война

          Украйна порази нефтен терминал на „Таманьнефтегаз“ в Краснодарския край на Русия

          Иван Христов
          В нощта на 22 декември Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са ударили нефтения терминал на „Таманьнефтегаз“ в Краснодарския край на Русия, съобщи Генералният щаб...

