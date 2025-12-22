След дни на недоволство в Румъния, президентът поиска директни доклади от магистратите

В Румъния от дни се засилва общественото недоволство с искания за реална съдебна реформа и решителни мерки срещу корупцията. Повод за протестите стана документалният филм „Правосъдие в плен“, разпространен от разследващата платформа “Рекордер”, който разкри сериозни проблеми в работата на съдебната система.

- Реклама -

Президентът на страната Никушор Дан обяви, че ще инициира референдум сред магистратите. Въпросът, на който те ще трябва да отговорят през януари, е дали Висшият съвет действа в обществен интерес или в интерес на определена група в рамките на съдебната система.

Решението на държавния глава беше възприето като пряк отговор на протестите и като един от първите му лични ангажименти към недоволните граждани. В този контекст Дан призова съдиите и прокурорите лично да му изпратят доклади, в които да посочат слабостите и пробойните в системата.

След апела му в президентството са постъпили над 2000 страници с текстове. По думите на президента в тях се съдържат тревожни данни за нередности, съмнения за липса на независимост, както и сигнали за натиск и сплашване в съдебната система.

След анализ на документите за днес бяха планирани срещи между екипа на президента и магистратите. Първоначално участие са заявили около 1000 души, но впоследствие се оказа, че реалното присъствие ще бъде значително по-малко. Затова част от разговорите бяха отменени, а други ще се проведат само публично и със съгласието на участниците.

Гражданите, излезли на протести, заявяват, че разкритията са подкопали доверието им в правосъдието. Според тях е от ключово значение съдебната система да бъде реформирана, за да се спре безнаказаността и да се възстанови общественото доверие. Други посочват, че корупцията има пряко отражение върху живота им – от високата инфлация до липсата на справедливост за престъпления на високите етажи на властта.