След Фукушима: Япония се готви да върне в експлоатация най-голямата атомна централа в света

Япония направи последната решаваща стъпка към възобновяване на работата на най-голямата атомна електроцентрала в света. Регионалното събрание на префектура Ниигата гласува вот на доверие на губернатора Хидео Ханазуми, което на практика отваря пътя за рестартиране на АЕЦ Кашивазаки-Карива – близо 15 години след ядрената катастрофа във Фукушима, предаде Ройтерс.

Централата, разположена на около 220 километра северозападно от Токио, беше сред 54-те ядрени реактора, спрени след разрушителното земетресение и цунами през 2011 г. Аварията във „Фукушима Дайичи“ остава най-тежката ядрена катастрофа в света след Чернобил.

Оттогава Япония постепенно възобнови работата на 14 от общо 33 действащи реактора, с цел да намали зависимостта си от вноса на изкопаеми горива. „Кашивазаки-Карива“ ще стане първият реактор, управляван от Tokyo Electric Power Co, който се връща в експлоатация след 2011 г., след като същата компания ръководеше и централата във Фукушима.

Обществената телевизия NHK съобщи, че операторът обмисля рестартиране на първия от седемте реактора около 20 януари. Говорителят на компанията Масакацу Таката заяви, че TEPCO остава твърдо ангажирана с гарантирането на безопасността и предотвратяването на нови аварии, без да посочва конкретни срокове.

Протести и обществено недоверие

Решението беше предшествано от протест пред сградата на префектурното събрание в Ниигата, където около 300 души – предимно възрастни – изразиха несъгласие с възобновяването на ядрената централа. Демонстрантите носеха плакати с призиви срещу ядрената енергия и в подкрепа на Фукушима, а по време на митинга беше изпълнена песента „Фурусато“.

Въпреки обещанието на TEPCO да инвестира 100 милиарда йени в региона през следващите 10 години, значителна част от местното население остава скептична. Проучване на префектура Ниигата от октомври показва, че 60% от анкетираните не смятат условията за рестарт за изпълнени, а близо 70% изразяват тревога от факта, че централата отново ще бъде управлявана от същия оператор.

Сред протестиращите беше и земеделската производителка Аяко Ога, напуснала района около Фукушима през 2011 г. Тя заяви, че рискът от нова ядрена авария не може да бъде пренебрегнат и че продължава да изпитва психологически последици от преживяното.

Енергийна сигурност и климатични цели

Вотът в Ниигата се възприема като последното сериозно препятствие пред рестартирането на първия реактор, който според оценки на японското министерство на търговията може да увеличи електроснабдяването в района на Токио с около 2%.

Премиерът Санае Такаичи подкрепя възраждането на ядрената енергетика като част от стратегията за енергийна сигурност и ограничаване на разходите за внос на горива. В момента между 60 и 70 процента от електроенергията в Япония се произвежда от изкопаеми източници, а само през миналата година страната е похарчила над 10,7 трилиона йени за внос на втечнен природен газ и въглища.

Въпреки намаляващото население, Япония очаква растящо търсене на енергия заради разширяването на центрове за изкуствен интелект. Затова страната си поставя за цел да увеличи дела на ядрената енергия до 20% от енергийния микс до 2040 година.

Според анализатори общественото приемане на рестарта на АЕЦ „Кашивазаки-Карива“ ще бъде ключово за постигането на тези амбициозни цели.