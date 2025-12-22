След случая с неправомерно видеонаблюдение кметът на „Люлин“ разпореди пълен одит на камерите в училищата

Кметът на район „Люлин“ Георги Тодоров предприе незабавни действия за гарантиране на сигурността и правата на децата след случая с неправомерно видеонаблюдение в тоалетните на столичното 138-о училище.

Тодоров е изискал от директорите на учебните заведения пълна и подробна информация за съществуващите системи за видеонаблюдение – начина им на изграждане, съгласуване и съответствието им с действащото законодателство и подзаконовите нормативни актове. Паралелно с това районната администрация пое ангажимент да извърши цялостен одит на всички системи за видеонаблюдение в училищата на територията на района, като резултатите от проверките ще бъдат оповестени публично.

Кметът подчерта, че образователната среда трябва да бъде основана на доверие и сигурност. “Училището трябва да бъде мястото, където децата се чувстват защитени, а не наблюдавани по начин, който нарушава личното им достойнство. Това е граница, която не подлежи на компромис“, заяви Георги Тодоров.

Той изрази пълно разбиране към притесненията на родителите и подчерта, че спокойствието на семействата и защитата на децата стоят над всякакви административни удобства или пропуски. Районният кмет призова всички родители при съмнение или установяване на нередности незабавно да сигнализират районната администрация, за да бъдат предприети своевременни мерки.