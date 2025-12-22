НА ЖИВО
          - Реклама -
          Соломон Паси: От „невъзможните идеи" до еврото – България в сърцето на Европа

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Само броени дни остават до приемането на еврото като официална валута в България – завършек на дълъг политически и икономически процес за страната.

          В специално интервю за bTV Соломон Паси – бивш външен министър и дипломат, сред ключовите фигури за членството ни в НАТО и Европейски съюз – говори за идеи, които някога са звучали невъзможно, а днес са реалност.

          „Моята професия е да правя заключения“,

          казва Паси, припомняйки си времето, когато присъединяването към НАТО, влизането в ЕС и участието в еврозоната са изглеждали далечни цели.
          ЕЦБ запазва лихвите непроменени и прогнозира икономически растеж за 2026 и 2027 г. ЕЦБ запазва лихвите непроменени и прогнозира икономически растеж за 2026 и 2027 г.

          В кабинета му – архив на най-новата българска история – се пазят снимки с Далай Лама, Михаил Горбачов, Джордж Буш, Бил Клинтън, Маргарет Тачър, както и кадри от подписването на договора за членство в ЕС и издигането на българското знаме в НАТО.

          Сред най-емблематичните моменти, които Паси откроява, е включването на кирилицата върху евробанкнотите.

          22% от буквите върху еврото са български. Това означава, че нация с едва 1,5% от населението на ЕС е представена 15 пъти,

          подчертава той.

          По думите му еврото се превръща в най-тиражираното печатно издание на кирилица в света – с близо 30 милиарда банкноти в обращение.

          България влиза в еврозоната с инфлация, надвишаваща двойно средната за Европа България влиза в еврозоната с инфлация, надвишаваща двойно средната за Европа

          С влизането в еврозоната България става част от главния мозък на Европейския съюз, смята Паси, определяйки избора като стратегически и цивилизационен, който поставя страната ни в центъра на вземането на решения.

          Сред смелите му предложения е България да номинира управителя на Българска народна банка – Димитър Радев – за председател на Европейска централна банка.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Антон Кутев: „Трети март“ не е свързан нито с президента, нито с Весела Лечева

          Десислава Димитрова -
          Движение „Трети март“ и регистрираната около него партия нямат връзка нито с Румен Радев, нито с Весела Лечева. Това заяви Антон Кутев.
          Правосъдие

          Съдът гледа делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев за малтретиране и убийства на животни

          Десислава Димитрова -
          Днес съдът дава ход на делото срещу Красимир Георгиев и Габриела Сашова, обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник.
          Общество

          Истинска зима за празниците : Снежна Коледа и ледена Нова година

          Дамяна Караджова -
          Коледната седмица започва с два дни облачно и мъгливо време без валежи. В сутрешните часове ще има условия за понижена видимост.

