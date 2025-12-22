Соломон Паси: От „невъзможните идеи“ до еврото – България в сърцето на Европа

Само броени дни остават до приемането на еврото като официална валута в България – завършек на дълъг политически и икономически процес за страната.

- Реклама -

В специално интервю за bTV Соломон Паси – бивш външен министър и дипломат, сред ключовите фигури за членството ни в НАТО и Европейски съюз – говори за идеи, които някога са звучали невъзможно, а днес са реалност.

„Моята професия е да правя заключения“, казва Паси, припомняйки си времето, когато присъединяването към НАТО, влизането в ЕС и участието в еврозоната са изглеждали далечни цели.

В кабинета му – архив на най-новата българска история – се пазят снимки с Далай Лама, Михаил Горбачов, Джордж Буш, Бил Клинтън, Маргарет Тачър, както и кадри от подписването на договора за членство в ЕС и издигането на българското знаме в НАТО.

Сред най-емблематичните моменти, които Паси откроява, е включването на кирилицата върху евробанкнотите.

„22% от буквите върху еврото са български. Това означава, че нация с едва 1,5% от населението на ЕС е представена 15 пъти“, подчертава той.

По думите му еврото се превръща в най-тиражираното печатно издание на кирилица в света – с близо 30 милиарда банкноти в обращение.

С влизането в еврозоната България става част от „главния мозък на Европейския съюз“, смята Паси, определяйки избора като стратегически и цивилизационен, който поставя страната ни в центъра на вземането на решения.

Сред смелите му предложения е България да номинира управителя на Българска народна банка – Димитър Радев – за председател на Европейска централна банка.