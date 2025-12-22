Сомалия разполага над 10 000 сили за сигурност преди първите преки избори от 60 години

Сомалия ще разположи над 10 000 служители по сигурността в столицата Могадишу преди местните избори в четвъртък тази седмица – първите преки избори от близо 60 години.

Източноафриканската държава се опитва да се измъкне от десетилетия на конфликти и хаос, кървава ислямистка бунтовническа война и чести природни бедствия. През април страната стартира регистрация на избиратели за първи път от десетилетия – ключова стъпка към всеобщо избирателно право, която цели да сложи край на клановата система за непряко гласуване, действаща от 1969 г. насам.

На изборите на 25 декември, които опозицията бойкотира, обвинявайки федералното правителство в „едностранни избирателни процеси“, над 1600 кандидати ще се състезават за 390 местни места в югоизточния регион Банадир. Близо 400 000 души са регистрирани да гласуват, съобщи избирателният орган на страната.

„Успяхме да обезопасим града“, заяви министърът на сигурността Абдулахи Шейх Исмаил.

Председателят на Избирателната комисия Абдикарин Ахмед Хасан уточни, че всяко движение ще бъде ограничено в деня на изборите, а избирателите ще бъдат транспортирани до секциите с автобуси.

„Цялата страна ще бъде затворена“, каза Хасан.

„Това е велик момент за сомалийския народ да види първите избори след близо 60 години.“

Системата за пряко гласуване в Сомалия беше премахната, след като Сиад Баре пое властта през 1969 г. След падането на авторитарното му управление през 1991 г. политическата система на страната се основава на кланова структура.

Изборите в четвъртък, които ще се проведат по модела „един човек, един глас“, бяха отлагани три пъти през тази година.