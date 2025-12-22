НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Социалистите на Педро Санчес с тежко поражение в Естремадура, „Вокс“ удвои влиянието си

          0
          0
          Снимка: J.J. GUILLEN / БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Скандално засегнатите социалисти на испанския премиер Педро Санчес претърпяха смазващо поражение на регионалните избори в Естремадура в неделя, на които крайнодясната партия Вокс постигна значителни успехи.

          - Реклама -

          Социалистите, които ръководят националната коалиция на малцинството, бяха разтърсени от обвинения в корупция и сексуални посегателства, а вотът в селския югозападен регион беше възприет като индикатор за по-широките перспективи на партията. Те спечелиха само 18 места в 65-местното събрание, в сравнение с 28най-лошият им регионален резултат в Естремадура.

          Социалистите управляваха региона в продължение на десетилетия, но Народна партия пое контрола с подкрепата на „Вокс“ през 2023 г. НП свика вота с надеждата да получи мнозинство, но не успя, макар отново да спечели в неделя с 29 места. Резултатът означава, че НП отново ще разчита на „Вокс“, която увеличи представителството си от пет на 11 места, за да прокарва желаното законодателство.

          Регионалните правителства в Испания контролират ключови области на политиката като образование, здравеопазване, инфраструктура и култура. Това бяха първите регионални избори, откакто съд разпореди Хосе Луис Абалос, бивш висш помощник на Санчес, да бъде съден по обвинения, че е получавал подкупи, свързани с възлагането на обществени поръчки.

          Съпругата на премиера Бегона Гомес и по-малкият му брат Давид също са изправени пред обвинения в корупция. Братът ще бъде съден за търговия с влияние през май, заедно с 10 други обвиняеми, включително кандидата на социалистите за ръководител на региона Мигел Анхел Гаярдо, който определи резултатите от изборите в неделя като:

          „наистина лоши“.

          Социалистите бяха подложени и на критики през последните седмици за предполагаема неспособност да се справят със сексуалния тормоз от страна на висши служители от мъжки пол.

          Гласуването в неделя ще бъде последвано от регионални избори в Андалусия, Арагон и Кастилия и Леон през първата половина на 2026 г.

          Скандално засегнатите социалисти на испанския премиер Педро Санчес претърпяха смазващо поражение на регионалните избори в Естремадура в неделя, на които крайнодясната партия Вокс постигна значителни успехи.

          - Реклама -

          Социалистите, които ръководят националната коалиция на малцинството, бяха разтърсени от обвинения в корупция и сексуални посегателства, а вотът в селския югозападен регион беше възприет като индикатор за по-широките перспективи на партията. Те спечелиха само 18 места в 65-местното събрание, в сравнение с 28най-лошият им регионален резултат в Естремадура.

          Социалистите управляваха региона в продължение на десетилетия, но Народна партия пое контрола с подкрепата на „Вокс“ през 2023 г. НП свика вота с надеждата да получи мнозинство, но не успя, макар отново да спечели в неделя с 29 места. Резултатът означава, че НП отново ще разчита на „Вокс“, която увеличи представителството си от пет на 11 места, за да прокарва желаното законодателство.

          Регионалните правителства в Испания контролират ключови области на политиката като образование, здравеопазване, инфраструктура и култура. Това бяха първите регионални избори, откакто съд разпореди Хосе Луис Абалос, бивш висш помощник на Санчес, да бъде съден по обвинения, че е получавал подкупи, свързани с възлагането на обществени поръчки.

          Съпругата на премиера Бегона Гомес и по-малкият му брат Давид също са изправени пред обвинения в корупция. Братът ще бъде съден за търговия с влияние през май, заедно с 10 други обвиняеми, включително кандидата на социалистите за ръководител на региона Мигел Анхел Гаярдо, който определи резултатите от изборите в неделя като:

          „наистина лоши“.

          Социалистите бяха подложени и на критики през последните седмици за предполагаема неспособност да се справят със сексуалния тормоз от страна на висши служители от мъжки пол.

          Гласуването в неделя ще бъде последвано от регионални избори в Андалусия, Арагон и Кастилия и Леон през първата половина на 2026 г.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Израел призова евреите в Запада да се преселят заради ръста на антисемитизма

          Красимир Попов -
          Израелският външен министър Гидеон Саар призова в неделя евреите в западните страни да се преместят в Израел, за да избягат от нарастващия антисемитизъм. Изявлението...
          Политика

          Уиткоф: Срещите във Флорида за Украйна бяха продуктивни и конструктивни

          Красимир Попов -
          През последните три дни във Флорида украинската делегация е провела серия от продуктивни и конструктивни срещи с американски и европейски партньори. Това заяви специалният...
          Политика

          Марк Рюте: Путин е причината войната в Украйна да не е приключила

          Красимир Попов -
          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Владимир Путин е основната причина войната между Русия и Украйна да не е приключила. Той направи...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions