Социалистите на Педро Санчес с тежко поражение в Естремадура, „Вокс“ удвои влиянието си

Скандално засегнатите социалисти на испанския премиер Педро Санчес претърпяха смазващо поражение на регионалните избори в Естремадура в неделя, на които крайнодясната партия Вокс постигна значителни успехи.

Социалистите, които ръководят националната коалиция на малцинството, бяха разтърсени от обвинения в корупция и сексуални посегателства, а вотът в селския югозападен регион беше възприет като индикатор за по-широките перспективи на партията. Те спечелиха само 18 места в 65-местното събрание, в сравнение с 28 – най-лошият им регионален резултат в Естремадура.

Социалистите управляваха региона в продължение на десетилетия, но Народна партия пое контрола с подкрепата на „Вокс“ през 2023 г. НП свика вота с надеждата да получи мнозинство, но не успя, макар отново да спечели в неделя с 29 места. Резултатът означава, че НП отново ще разчита на „Вокс“, която увеличи представителството си от пет на 11 места, за да прокарва желаното законодателство.

Регионалните правителства в Испания контролират ключови области на политиката като образование, здравеопазване, инфраструктура и култура. Това бяха първите регионални избори, откакто съд разпореди Хосе Луис Абалос, бивш висш помощник на Санчес, да бъде съден по обвинения, че е получавал подкупи, свързани с възлагането на обществени поръчки.

Съпругата на премиера Бегона Гомес и по-малкият му брат Давид също са изправени пред обвинения в корупция. Братът ще бъде съден за търговия с влияние през май, заедно с 10 други обвиняеми, включително кандидата на социалистите за ръководител на региона Мигел Анхел Гаярдо, който определи резултатите от изборите в неделя като:

„наистина лоши“.

Социалистите бяха подложени и на критики през последните седмици за предполагаема неспособност да се справят със сексуалния тормоз от страна на висши служители от мъжки пол.

Гласуването в неделя ще бъде последвано от регионални избори в Андалусия, Арагон и Кастилия и Леон през първата половина на 2026 г.