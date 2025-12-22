Социалният министър: Парите на личните асистенти са преведени към общините

Кампанията „Тихата подкрепа на големите сърца“ представя работата на социалните работници и хората, които всекидневно помагат на най-уязвимите членове на обществото. В навечерието на Коледа от Министерство на труда и социалната политика, организатор на инициативата, представиха пред журналисти видео клип, който разказва лични истории от социалната сфера. Клипът ще бъде разпространен в социалните мрежи.

„По Коледа сме свидетели на хора, които помагат на хора, но има и такива, които през цялата година се срещат с нуждаещи се от подкрепа – деца, загубили родител, майки, претърпели насилие, възрастни хора, които имат нужда от помощ."

Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, като подчерта, че именно социалните работници са „хората с големи сърца“, които често остават незабелязани.

По думите му над 3000 служители от Агенцията за социално подпомагане ежедневно оказват подкрепа на хора в риск. Той коментира и обществените дебати за възнагражденията им, като уточни, че в действителност голяма част от социалните работници получават около 2000 лева месечно.

Във видеото са показани историите и работата на Бюлент Мехмед – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Самуил, както и на Мария Банчева (ДСП Батак), Теодора Тодорова (ДСП Шумен), Дочка Паскова (ДСП Варна), Ели Цветанова и отец Серафим, които помагат на деца със затруднения и на техните семейства в социалните услуги в община Елин Пелин.

„Това не е работа, това е призвание. Работим с деца и родители и възможността тази дейност да бъде показана в клиповете е голяма чест.“

Това каза д-р Ели Цветанова, ръководител на Център за деца с увреждания „Св. Иван Рилски“ в Елин Пелин.

„Социален работник съм от повече от 30 години. Тежки са случаите, но когато човек избере да работи с хора, го прави от сърце.“

С тези думи Дочка Паскова от Варна изрази надежда филмът да даде по-ясна представа в обществото за реалната същност на социалната работа.

Министър Борислав Гуцанов увери още, че средствата за личните асистенти вече са преведени към общините и че са гарантирани парите за по-високи помощи за хората с увреждания.

С кампанията „Тихата подкрепа на големите сърца“ Министерството на труда и социалната политика поставя фокус върху онези, които рядко попадат в светлината на прожекторите, но ежедневно носят тежестта на човешките съдби и социалната подкрепа.