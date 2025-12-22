Стачки, рушаща се сграда и обир за над 100 млн. долара поставят под въпрос управлението на Лувъра

Продължаващата стачка в Лувъра отдавна надхвърли рамките на обикновен трудов спор и се превърна в сериозен тест за сигурността, управлението и поддръжката на най-посещавания музей в света, съобщава „Асошиейтед прес“. Зад протестите стоят не само влошени условия на труд, но и тревожното състояние на самата сграда – части от остарелия бивш кралски дворец вече се смятат за реална опасност.

Кризата се задълбочи след обир на кралски бижута на стойност 102 милиона долара, който разкри сериозни пропуски в сигурността в сърцето на институцията и превърна дългогодишните предупреждения на служителите в обект на национално разследване.

Стачката се задълбочава

Напрежението ескалира през юни, когато спонтанна стачка доведе до внезапно затваряне на музея и остави посетители блокирани под стъклената пирамида. Седмици по-късно Лувърът затвори офиси и публична галерия заради отслабени подови греди – още един сигнал за сериозно занемаряване на комплекса.

Обирът посред бял ден през октомври привлече вниманието на законодатели и одитори и превърна недоволството на персонала във въпроси за институционален провал. Опитите на Министерството на културата да потуши напрежението – с обещания за отмяна на бъдещи бюджетни съкращения, наемане на допълнителен персонал и увеличение на заплатите – бяха отхвърлени от синдикатите като недостатъчни. В понеделник те гласуваха за нова стачка заради хроничния недостиг на служители, влошената инфраструктура и управленските решения, като удължиха протестите и в сряда.

Музеят отвори частично с ограничен „маршрут на шедьоврите“, включващ „Мона Лиза“, Венера Милоска и няколко галерии – мярка, която за много посетители дойде твърде късно.

„Това е двадесетата ни годишнина от сватбата и запазихме това за предпоследния ден“, каза Рош Диш от Флорида. „Вероятно това щеше да бъде кулминацията на пътуването ни. Исках да видя „Мона Лиза“.“

Кармен Гарсия от Валенсия реагира още по-критично: „За място с такава слава е срамно да бъде сведено до такова ниво – особено след като всички онези бижута бяха откраднати.“

The Mona Lisa is moving to another room!



📍The masterpiece is now on display in the Galerie Médicis (room 801).



The Mona Lisa is temporarily relocated and will return to the Salle des États (room 711) in mid-October 2019, once the renovation work in the room is completed. pic.twitter.com/KjCQN0bCbj — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) July 17, 2019

Провал за 102 милиона долара

Сенатско разследване разкри, че крадците са напуснали музея с едва около 30 секунди аванс. Само една от камерите е работела, охраната не е разполагала с достатъчно екрани за наблюдение, а полицията първоначално е била изпратена на грешно място.

„С разлика от около тридесет секунди охраната или полицията можеха да ги заловят“, заяви Ноел Корбен, ръководител на разследването.

И четиримата заподозрени са арестувани, но бижутата остават в неизвестност. Интерпол ги е включил в базата си данни за откраднато изкуство.

Сграда под напрежение и спорни приоритети

След обира вниманието се насочи и към физическото състояние на Лувъра. Части от комплекса, включително девет зали в галерията „Кампана“, бяха затворени заради конструктивни слабости. Синдикатите посочват течове, повредени исторически книги и вековни греди в лошо състояние като доказателство за системно занемаряване.

Планът „Нов Ренесанс“ на президента Еманюел Макрон, стартиран през 2025 г., предвижда мащабни обновления и нова зала за „Мона Лиза“. За служителите обаче това е символ на погрешни приоритети – показни проекти за сметка на сигурността, персонала и спешните ремонти.

Управлението под въпрос

Назначаването на Филип Жост – ръководител на реставрацията на „Нотр Дам“ – за помощ в реорганизацията на музея се тълкува като знак за разклатено доверие към сегашното управление.

Бившият директор Жан-Люк Мартинес отрече вина за пропуските и заяви пред сенатори: „Смятах, че този план е достатъчен.“

За стачкуващите служители обаче последните събития само потвърждават предупрежденията им от години – че слабата защита, остарялата инфраструктура и игнорираните сигнали са превърнали допустимата грешка в въпрос на секунди.