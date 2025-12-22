НА ЖИВО
      понеделник, 22.12.25
          Стачна блокада в Гърция спира тировете край бившия пункт „Капитан Петко Войвода – Орменион“

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От Главна дирекция „Гранична полиция“ съобщиха, че в Регионалната дирекция „Гранична полиция“ – Смолян е постъпила информация от гръцките гранични власти за стачна блокада на гръцка територия в района на бившия пункт Капитан Петко Войвода – Орменион. Заради протестните действия товарни автомобили няма да бъдат допускани нито на вход, нито на изход от България, сочи справката за ситуацията към 6:00 часа.

          В резултат на стачните действия в Гърция се очакват затруднения при преминаването на тежкотоварни камиони през граничните преходи в региона.

          Същевременно данните на „Гранична полиция“ показват изключително интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ на границата с Турция, на изход за товарни автомобили.

          По останалите направления трафикът е нормален – без затруднения по граничните пунктове с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния.

