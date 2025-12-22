Стефка Костадинова с гневен коментар: Г-н Никой на Весела Лечева каза, че съм зачеркната

Стефка Костадинова присъства на поклонението пред тленните останки на Боян Радев, който почина на 83-годишна възраст.

- Реклама -

Освен да отдаде последна почит на своя близък приятел, Костадинова коментира и напрежението около Българския олимпийски комитет, след като Софийският градски съд отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК по едно от делата срещу Общото събрание от 19 март – събрание, на което Костадинова загуби гласуването.

През уикенда генералният секретар на БОК Данаил Димов заяви, че „Стефка Костадинова е задраскана от Международен олимпийски комитет“.

„Те не откликват. Никой не е искал с мен разговор, не се появявам медийно и никого не обвинявам. Аз съм олимпийска шампионка. Трябва да питам МОК дали съм зачеркната. Това го каза г-н Никой на Весела Лечева“, заяви остро Костадинова пред медиите.

По отношение на участието на България на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026, тя бе категорична: