Стефка Костадинова с гневен коментар: Г-н Никой на Весела Лечева каза, че съм зачеркната

Стефка Костадинова присъства на поклонението пред тленните останки на Боян Радев, който почина на 83-годишна възраст.
- Реклама -
Освен да отдаде последна почит на своя близък приятел, Костадинова коментира и напрежението около Българския олимпийски комитет, след като Софийският градски съд отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК по едно от делата срещу Общото събрание от 19 март – събрание, на което Костадинова загуби гласуването.
През уикенда генералният секретар на БОК Данаил Димов заяви, че „Стефка Костадинова е задраскана от Международен олимпийски комитет“.
По отношение на участието на България на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026, тя бе категорична:
Стефка Костадинова присъства на поклонението пред тленните останки на Боян Радев, който почина на 83-годишна възраст.
- Реклама -
Освен да отдаде последна почит на своя близък приятел, Костадинова коментира и напрежението около Българския олимпийски комитет, след като Софийският градски съд отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК по едно от делата срещу Общото събрание от 19 март – събрание, на което Костадинова загуби гласуването.
През уикенда генералният секретар на БОК Данаил Димов заяви, че „Стефка Костадинова е задраскана от Международен олимпийски комитет“.
По отношение на участието на България на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026, тя бе категорична:
Кенефка Костадинова, алкохолизирана, избръмчала, дрисла, пак дрънка небивалици!