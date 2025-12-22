НА ЖИВО
      понеделник, 22.12.25
          Стефка Костадинова с гневен коментар: Г-н Никой на Весела Лечева каза, че съм зачеркната

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Стефка Костадинова присъства на поклонението пред тленните останки на Боян Радев, който почина на 83-годишна възраст.

          Освен да отдаде последна почит на своя близък приятел, Костадинова коментира и напрежението около Българския олимпийски комитет, след като Софийският градски съд отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК по едно от делата срещу Общото събрание от 19 март – събрание, на което Костадинова загуби гласуването.

          През уикенда генералният секретар на БОК Данаил Димов заяви, че „Стефка Костадинова е задраскана от Международен олимпийски комитет“.

          „Те не откликват. Никой не е искал с мен разговор, не се появявам медийно и никого не обвинявам. Аз съм олимпийска шампионка. Трябва да питам МОК дали съм зачеркната. Това го каза г-н Никой на Весела Лечева“, заяви остро Костадинова пред медиите.

          По отношение на участието на България на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026, тя бе категорична:

          „Ще има българска делегация. Сега президентът Радев ще пътува с шест човека. Всичко е обезпечено и осигурено.“

          1 коментар

          1. Кенефка Костадинова, алкохолизирана, избръмчала, дрисла, пак дрънка небивалици!

