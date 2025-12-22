Студентски протести обединяват хиляди в Сърбия срещу натиск върху университетите

Няколко хиляди граждани от различни части на Сърбия се включиха в студентските протести в югозападната част на страната в неделя. Недоволството е насочено срещу това, което демонстрантите определят като правителствен натиск върху държавните университети.
Демонстрацията е първата по рода си в Нови Пазар – град с преобладаващо босненско мюсюлманско население. По думите на протестиращите, университетското ръководство е отнело статута на редовни студенти на младежи, отсъствали заради протестите, както и е уволнило десетки преподаватели.
Протестното движение, което се активизира след трагедията в Нови Сад, отправя остри обвинения към Александър Вучич и неговата партия. Според участниците в демонстрациите управляващите насърчават корупцията, допускат лошо качество на публичните услуги и ограничават свободата на медиите.
