      понеделник, 22.12.25
          Начало Европа Общество

          Студентски протести обединяват хиляди в Сърбия срещу натиск върху университетите

          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Няколко хиляди граждани от различни части на Сърбия се включиха в студентските протести в югозападната част на страната в неделя. Недоволството е насочено срещу това, което демонстрантите определят като правителствен натиск върху държавните университети.

          Многохилядни колони от хора се стичат към Нови Сад преди годишнината от трагедията на жп гарата, разтърсила Сърбия Многохилядни колони от хора се стичат към Нови Сад преди годишнината от трагедията на жп гарата, разтърсила Сърбия

          Демонстрацията е първата по рода си в Нови Пазар – град с преобладаващо босненско мюсюлманско население. По думите на протестиращите, университетското ръководство е отнело статута на редовни студенти на младежи, отсъствали заради протестите, както и е уволнило десетки преподаватели.

          Протестното движение, което се активизира след трагедията в Нови Сад, отправя остри обвинения към Александър Вучич и неговата партия. Според участниците в демонстрациите управляващите насърчават корупцията, допускат лошо качество на публичните услуги и ограничават свободата на медиите.

          ЕС: Сърбия трябва по-ясно да доказва европейската си ориентация ЕС: Сърбия трябва по-ясно да доказва европейската си ориентация

          „Днес сме тук, за да изпратим послание към Сърбия, че се борим за оцеляването на нашия университет. Това е въпрос, който засяга всички, не само Нови Пазар“,

          заяви Дженана Ахметович.

          „Всичко, което правим, е за едно по-добро бъдеще. Ако не за нашето поколение, то със сигурност за следващото“,

          допълни Амар Месердич.

