Су-57 извърши първи полет с двигател от пето поколение

Руски изтребител Су-57 завърши първия си полет с двигател от пето поколение, съобщи пресслужбата на „Ростех“, цитирана от РИА Новости.

„Специалисти от Обединената авиостроителна корпорация и Обединената двигателостроителна корпорация (част от държавната корпорация) започнаха летателни изпитания на двигателя Изделие 177 като част от самолетната система от пето поколение Су-57“, се казва в прессъобщението.

Изтъкнатият пилот-изпитател Роман Кондратьев пилотира самолета. Полетът протече по план, съгласно мисията, а новият двигател се представи надеждно.

Според държавната корпорация, Изделие 177, с увеличената си тяга, ще подобри летателните характеристики на самолета и ще спомогне за по-нататъшното му развитие. Модернизацията се извършва с оглед на опита от военните действия в Украйна, а специалистите разширяват възможностите на оръжията и бордовите системи.

Обединената авиостроителна корпорация увеличава производството, за да увеличи доставките на изтребители за руската армия и за износ.

Су-57 изпълнява широк спектър от бойни задачи. Той е способен да поразява въздушни, наземни и морски цели. Самолетът може да работи денонощно, включително при неблагоприятни метеорологични условия и при заглушаване. Ниската му забележимост му позволява да бъде ефективен въпреки контрамерките от съвременните системи за противовъздушна отбрана.