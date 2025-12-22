Търговска война: Китай налага мита на Европейския съюз

Китай ще наложи временни мита в размер от 21,9% до 42,7% върху определени млечни продукти, внасяни от Европейския съюз, считано от 23 декември. Това съобщи в понеделник китайското министерство на търговията, цитирано от Reuters.
Мярката е основана на предварително решение по разследване за субсидии, проведено от китайските власти. Според официалното съобщение разследването е установило основания за прилагане на временни компенсаторни мерки спрямо част от вноса на млечни продукти от ЕС.
Ставките на митата ще варират според производителя и конкретния продукт, като мерките ще останат в сила до приключване на окончателното разследване.
крайно време беше.Какво се очакваше след всички говна този мафиотски европейски бълвоч избълва ,само за да се направи на интересен и много на позиция ( уж) ??