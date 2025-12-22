НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИкономика

          Търговска война: Китай налага мита на Европейския съюз

          1
          64
          Снимка: VCG
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Китай ще наложи временни мита в размер от 21,9% до 42,7% върху определени млечни продукти, внасяни от Европейския съюз, считано от 23 декември. Това съобщи в понеделник китайското министерство на търговията, цитирано от Reuters.

          - Реклама -

          Мярката е основана на предварително решение по разследване за субсидии, проведено от китайските власти. Според официалното съобщение разследването е установило основания за прилагане на временни компенсаторни мерки спрямо част от вноса на млечни продукти от ЕС.

          Евтино, но опасно: ЕС затяга контрола върху онлайн пазаруването от Китай Евтино, но опасно: ЕС затяга контрола върху онлайн пазаруването от Китай

          „Разследването установи, че съществуват предпоставки за налагане на временни компенсаторни мерки върху определени млечни продукти, произхождащи от Европейския съюз“, посочват от китайското Министерство на търговията.

          Ставките на митата ще варират според производителя и конкретния продукт, като мерките ще останат в сила до приключване на окончателното разследване.

          Китай ще наложи временни мита в размер от 21,9% до 42,7% върху определени млечни продукти, внасяни от Европейския съюз, считано от 23 декември. Това съобщи в понеделник китайското министерство на търговията, цитирано от Reuters.

          - Реклама -

          Мярката е основана на предварително решение по разследване за субсидии, проведено от китайските власти. Според официалното съобщение разследването е установило основания за прилагане на временни компенсаторни мерки спрямо част от вноса на млечни продукти от ЕС.

          Евтино, но опасно: ЕС затяга контрола върху онлайн пазаруването от Китай Евтино, но опасно: ЕС затяга контрола върху онлайн пазаруването от Китай

          „Разследването установи, че съществуват предпоставки за налагане на временни компенсаторни мерки върху определени млечни продукти, произхождащи от Европейския съюз“, посочват от китайското Министерство на търговията.

          Ставките на митата ще варират според производителя и конкретния продукт, като мерките ще останат в сила до приключване на окончателното разследване.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Стачки, рушаща се сграда и обир за над 100 млн. долара поставят под въпрос управлението на Лувъра

          Дамяна Караджова -
          Продължаващата стачка в Лувъра отдавна надхвърли рамките на обикновен трудов спор и се превърна в сериозен тест за сигурността
          Икономика

          След Фукушима: Япония се готви да върне в експлоатация най-голямата атомна централа в света

          Дамяна Караджова -
          Япония направи последната решаваща стъпка към възобновяване на работата на най-голямата атомна електроцентрала в света.
          Общество

          Граничната полиция отбелязва 138 години от създаването си

          Дамяна Караджова -
          Главна дирекция „Гранична полиция“ чества днес своя професионален празник, като отбелязва 138 години от създаването на службата.

          1 коментар

          1. крайно време беше.Какво се очакваше след всички говна този мафиотски европейски бълвоч избълва ,само за да се направи на интересен и много на позиция ( уж) ??

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions