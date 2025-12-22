Търговска война: Китай налага мита на Европейския съюз

Китай ще наложи временни мита в размер от 21,9% до 42,7% върху определени млечни продукти, внасяни от Европейския съюз, считано от 23 декември. Това съобщи в понеделник китайското министерство на търговията, цитирано от Reuters.

Мярката е основана на предварително решение по разследване за субсидии, проведено от китайските власти. Според официалното съобщение разследването е установило основания за прилагане на временни компенсаторни мерки спрямо част от вноса на млечни продукти от ЕС.

„Разследването установи, че съществуват предпоставки за налагане на временни компенсаторни мерки върху определени млечни продукти, произхождащи от Европейския съюз“, посочват от китайското Министерство на търговията.

Ставките на митата ще варират според производителя и конкретния продукт, като мерките ще останат в сила до приключване на окончателното разследване.