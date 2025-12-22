НА ЖИВО
          Война

          The Jerusalem Post: Руските С-500 едва ли ще могат да свалят F-35

          С-500
          С-500
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Твърденията на Русия, че най-новата ѝ система за противовъздушна отбрана С-500 е способна ефективно да противодейства на стелт изтребителите F-35, пораждат сериозни съмнения сред експертите, пише The Jerusalem Post, позовавайки се на източници от отбранителната индустрия.

          Според източниците на изданието, твърденията на Москва за пълната готовност на С-500 и способността ѝ да „побеждава“ западните F-35 е малко вероятно да са реалистични. Един източник отбеляза, че Русия редовно прави преувеличени и недостатъчно обосновани твърдения за своите оръжия – както за възпиране на потенциални противници, така и за насърчаване на износа към чуждестранни пазари.

          Системата С-500 е била планирана за оперативна употреба преди няколко години. Разгръщането се е очаквало през 2021 и 2024 г., но нито един от крайните срокове не е бил спазен. В същото време войната в Украйна, според източници, е разкрила редица слабости в руските въоръжени системи и е поставила под въпрос много от публичните изявления на Кремъл за техните възможности.

          Друг източник предполага, че С-500 теоретично може да придобие нови възможности за откриване, които биха ѝ позволили да проследява F-35 от стотици километри. Той обаче подчерта, че самото откриване не означава способност за унищожаване на цел.

           „Проследяването на стелт изтребител и съпоставянето на движенията му с оръжия, способни да го свалят, е изключително трудна задача“, отбеляза източникът.

          Като цяло източниците се съмняват, че С-500 в момента е на ниво на готовност, което би ѝ позволило да неутрализира предимството, което САЩ и Израел са спечелили от използването на F-35.

          За разлика от С-500, системите С-300 и С-400 са добре познати и се използват от средата на 80-те години на миналия век. Иран, по-специално, похарчи значителни средства за закупуване на С-300 от Русия, надявайки се да ги използва за защита на ядрената си програма. През 2024 г. обаче Израел унищожи всичките пет ирански системи С-300 в отговор на ракетните атаки на Техеран.

          Според Jerusalem Post това значително е улеснило последващите удари на Израел по иранската ядрена инфраструктура през юни тази година. Оттогава Иран активно търси начини за укрепване на противовъздушната си отбрана, а съобщенията за „революционни“ руски системи, способни да неутрализират F-35, предизвикаха особен интерес в Техеран.

          Дори източници, скептични към настоящите възможности на С-500, признават, че ситуацията може да се промени в бъдеще. Следователно, според тях, САЩ и Израел вече би трябвало да подготвят подходящи военно-технологични контрамерки.

          Ако С-500 заработи напълно, Русия, според съобщенията, ще получи система, способна да поразява не само самолети, но и сателити и други космически цели. Това потенциално би могло да я направи по-динамичен елемент от руската противовъздушна и космическа отбрана – но източници твърдят, че Москва все още не е достигнала този етап.

