Тръмп назначи специален представител за Гренландия, Дания призова посланика на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за свой специален представител за Гренландия. Той обоснова назначението, като посочи разбирането на Ландри за това „колко важна е Гренландия за националната ни сигурност и той ще защитава енергично интересите на страната ни“, предава BILD.
Дания, която притежава Гренландия, реагира с възмущение на последната проява на претенциите на Тръмп към острова. Министърът на външните работи Ларс Льоке Расмусен нарече назначаването на специален пратеник „напълно неприемливо“. Датското правителство призова посланика на САЩ в Копенхаген в знак на протест.
Още по време на първия си мандат Тръмп заяви желанието си да анексира Гренландия. Републиканецът посочи националната и „международната сигурност“ като причини за това. Гренландия и Дания категорично отхвърлят подобни идеи.
