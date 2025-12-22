НА ЖИВО
      понеделник, 22.12.25
      НА ЖИВО
          НачалоБългарияОбщество

          Трети пореден ден зелен билет в София заради мръсния въздух

          Снимка: БГНЕС
          Заради гъстите мъгли и влошеното качество на въздуха и в понеделник в градския транспорт на София се пътува със зелен билет. Мярката е в сила от събота и има за цел да насърчи гражданите да оставят автомобилите си, като по този начин се ограничи замърсяването на въздуха.

          От Центъра за градска мобилност (ЦГМ) съобщават, че на 20, 21 и 22 декември зеленият билет позволява неограничени пътувания през целия ден с всички превозни средства в градския транспорт срещу 1 лев. В същия период буферните паркинги около метрото са безплатни, за да се улесни придвижването без личен автомобил.

          Зеленият билет може да бъде закупен чрез валидация на банкова карта в превозните средства или на входовете на метрото, директно от водачите, онлайн през уебпортала на ЦГМ, от каси на ЦГМ и метрото на хартиен носител или като електронен билет, както и чрез мобилното приложение Mpass.

          От ЦГМ напомнят, че билетът трябва да се валидира във всяко превозно средство, за да бъде редовен. Той може да се купи само в обявените дни и не важи за нощния транспорт. При вече заредени карти с билети 30+ или 60+ не се извършва автоматично преобразуване в зелен билет и е необходимо закупуването му отделно. При плащане с банкова карта е възможно временно да бъде блокирана сума от 1,60 лв., като 0,60 лв. се възстановяват впоследствие. Клиентите с активни абонаментни карти не подлежат на компенсация.

          От Столична община и ЦГМ призовават гражданите да оставят колите си у дома и да използват градския транспорт, за да се подобри въздухът в столицата.

