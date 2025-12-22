НА ЖИВО
      понеделник, 22.12.25
          НачалоСвятПолитика

          Уиткоф: Срещите във Флорида за Украйна бяха продуктивни и конструктивни

          Снимка: WILL OLIVER / БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          През последните три дни във Флорида украинската делегация е провела серия от продуктивни и конструктивни срещи с американски и европейски партньори. Това заяви специалният пратеник на текущия президент на Америка Доналд ТръмпСтив Уиткоф, предаде украинската агенция УНИАН.

          В публикация в социалната мрежа X той отбеляза, че фокусът е бил върху четири ключови документапо-нататъшното развитие на 20-точковия план, координирането на позициите по гаранциите за сигурност, особено от страна на САЩ, както и разработването на план за икономическо развитие и просперитет.

          „Украйна остава напълно ангажирана с постигането на справедлив и устойчив мир. Нашият общ приоритет е да спрем загубата на човешки живот, да осигурим гарантирана сигурност и да създадем условия за възстановяване, стабилност и дългосрочен просперитет в Украйна“, подчерта Уиткоф.

          По думите му, по време на консултациите делегациите на САЩ и Украйна са се фокусирали върху времето и последователността на следващите стъпки за разрешаване на конфликта. Уиткоф допълни в X, цитиран и от ТАСС, че страните са провели и „отделна конструктивна среща“, посветена именно на обсъждането на четирите ключови документа.

          Специалният пратеник на американския президент заяви още, че Вашингтон разглежда осигуряването на гаранции за сигурност и създаването на условия за възстановяване на Украйна като споделени приоритети.

          „Мирът трябва да включва не само прекратяване на военните действия, но и достойна основа за стабилно бъдеще“, изтъкна Уиткоф.

          По-рано САЩ и Украйна публикуваха съвместно изявление, в което определиха тридневните срещи за прекратяване на войната на Русия в Украйна като „продуктивни и конструктивни“, без обаче да съобщават за конкретен пробив.

