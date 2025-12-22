Уиткоф: Срещите във Флорида за Украйна бяха продуктивни и конструктивни

През последните три дни във Флорида украинската делегация е провела серия от продуктивни и конструктивни срещи с американски и европейски партньори. Това заяви специалният пратеник на текущия президент на Америка Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, предаде украинската агенция УНИАН.
В публикация в социалната мрежа X той отбеляза, че фокусът е бил върху четири ключови документа – по-нататъшното развитие на 20-точковия план, координирането на позициите по гаранциите за сигурност, особено от страна на САЩ, както и разработването на план за икономическо развитие и просперитет.
По думите му, по време на консултациите делегациите на САЩ и Украйна са се фокусирали върху времето и последователността на следващите стъпки за разрешаване на конфликта. Уиткоф допълни в X, цитиран и от ТАСС, че страните са провели и „отделна конструктивна среща“, посветена именно на обсъждането на четирите ключови документа.
Специалният пратеник на американския президент заяви още, че Вашингтон разглежда осигуряването на гаранции за сигурност и създаването на условия за възстановяване на Украйна като споделени приоритети.
По-рано САЩ и Украйна публикуваха съвместно изявление, в което определиха тридневните срещи за прекратяване на войната на Русия в Украйна като „продуктивни и конструктивни“, без обаче да съобщават за конкретен пробив.
